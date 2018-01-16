“Бухгалтер из Освенцима”, осужденный на четыре года лишения свободы, подал прошение о помиловании

96-летний Оскар Гренинг, признаный немецким судом виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима, подал прошение о помиловании. Пожилой мужчина был осужден еще в 2015 году, однако он до сих пор находится на свободе из-за плохого самочувствия, пишет агентство Reuters.

По словам официального представителя Министерства юстиции федеральной земли Нижняя Саксония Кристиана Луэнсштайна, прошение Гренинга о помиловании уже передано в прокуратуру. В это же время немецкий чиновник подчеркнул, что подача прошения не является основанием для отсрочки приговора.

В декабре прошлого года федеральный конституционный суд ФРГ не принял к рассмотрению жалобу Гренинга, который просил об отсрочке наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья.

Высшая инстанция отклонила аргумент адвокатов осужденного, которые ссылались на то, что тюремное заключение в столь пожилом возрасте будет нарушать право человека на жизнь и физическую неприкосновенность.

В августе 2017 года экспертная медицинская комиссия признала Гренинга годным к отбыванию тюремного срока. Изучив мнения экспертов, высший земельный суд решил, что обвиняемый пригоден для отбывания наказания, несмотря на свой возраст и состояние здоровья.

В середине июля 2015 года земельный суд в городе Люнебург в Нижней Саксонии признал Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В ноябре 2016 года приговор подтвердил Верховный суд ФРГ.

В годы Второй мировой войны Гренинг добровольно поступил на службу в ряды ваффен-СС. В 1944 году в Освенциме он занимался тем, что изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи. Гренинг признался, что найденные у узников деньги он подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, а иногда и лично доставлял награбленное в столицу. За это в СМИ его прозвали “бухгалтером Освенцима”.

Осужденный – единственный из бывших эсэсовцев, кто открыто рассказывал о том, чем занимался в лагере. Более того, Гренинг сам 10 лет назад, услышав об отрицании Холокоста, начал выступать с рассказами об Освенциме. В своих интервью он говорил, что видел газовые камеры, видел крематорий, видел убийства детей, но считал это “правильным”.

Прочитав показания бывших узников Освенцима, Гренинг изменил свою позицию. Его адвокат зачитал письменное заявление Гренинга, в котором тот признал, что впервые осознал чудовищность своих деяний. “Я не могу просить прощения у жертв, простить меня может только Всевышний. Десятилетия я провел в отрицании, причину которого мне сложно назвать. Возможно, дело в том, что меня учили подчиняться приказам”, – писал на тот момент 94-летний подсудимый.

По мнению бывших узников лагеря смерти и адвокатов семей жертв, эти слова прозвучали слишком поздно. Они убеждены, что Гренинг должен понести наказание за свое участие в Холокосте.

NEWSru.com

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