Быстрых решений в борьбе с эмиграцией нет, говорит литовский премьер

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис признает, что правительству следует подтянуться в борьбе с эмиграцией из страны, однако подчеркивает, что легких и быстрых решений в этом вопросе нет.

“Если в виде шаржа представить, что мы приняли закон, запрещающий уезжать из Литвы, то, наверное, это было бы быстрое решение. Но если мы хотим, чтобы хотя бы не уезжали люди, которые уезжают потому, что несчастливы, а несчастливы потому, что нет возможности в социальном плане жить достойно, то эти шаги точно не будут такими, какие мы ощутили бы или увидели бы спустя 100 или 150 дней работы правительства”, – сказал журналистам в четверг С. Сквярнялис.

Как сообщил Департамент статистики, в прошлом году из Литвы эмигрировало более 50 тыс. человек, за два первых месяца этого года – почти 14 тыс. жителей. Почти половина уехавших в прошлом году эмигрировала в Великобританию.

Премьер согласен с мнением экспертов о том, что эмиграция в этом году могла возрасти и потому, что часть людей могла поспешить декларировать отъезд, чтобы избежать обязательной уплаты взносов на обязательное страхование здоровья. Еще одной вероятной причиной роста эмиграции, помимо активных действий Фонда соцстраха по взысканию этих взносов, эксперты называют Brexit.

Из-за эмиграции и старения населения численность населения Литвы сократилась с 3,7 млн. в 1990 году до 2,8 млн. в этом году.

Как показывают данные опросов, большинство эмигрантов уезжает из Литвы в Западную Европу из-за более высоких зарплат. Согласно официальной статистике, жители Литвы получают в среднем “на руки” около 640 евро, ниже в Евросоюзе зарплаты только в Болгарии и Румынии.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис, эмиграция