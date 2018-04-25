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Бюджет 2019 года изменит ход развития Литвы, обещает премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Бюджет 2019 года – бюджет, который изменит ход развития страны», – заявил премьер в сейме в четверг, во время первого чтения его проекта.

По словам С. Сквярнялиса, бюджетом 2019 года решаются важнейшие проблемы, накопленные в стране, из которых самой большой он считает демографию.

В четверг парламентарии начали первое чтение проекта бюджета 2019 года, выслушав предложения комитетов о дополнительном финансировании, они вернули проект на доработку правительства. Сейм должен утвердить бюджет до 6 декабря.

Члены сейма, комитеты и ведомства представили предложения о выделении дополнительно еще 611,5 млн евро в виде различных ассигнований. Госконтроль утверждает, что согласно запланированным показателем госбюджета следующего года, у государства нет возможности взять на себя дополнительные обязательства.

BNS