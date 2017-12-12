Бюджет Литвы 2018–ого более социально ответственный – советник президента

Бюджет следующего года более чувствительный и ответственный с социальной точки зрения, заявляет советник президента Литвы Дали Грибаускайте по внутренней политике Миндаугас Линге.

“Мы видим, что этот бюджет на самом деле является более социально чутким и ответственным, отражает приоритеты предстоящего года. По доле госресурсов, направляемых на социальные нужды, у нас был большой разрыв со средним показателем в Европе. В 2018 году литовская доля будет составлять около 13%, а средний показатель в Европе это 18-19%. Этот разрыв остается, но сокращается”, – заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas М. Линге.

“Дополнительные инъекции, дополнительные 600 млн. евро намечены для решения вопроса социального отчуждения, это должно способствовать тому, чтобы этот отрыв не увеличился, но вероятно, это не решит глубинных проблем”, – добавил советник президента.

Во вторник сейм утвердит бюджет следующего года, который, по утверждению правящих, является социально ориентированным и поможет испытывающим трудности слоям населения выбраться из нищеты. В следующем году будут расти доходы получающих минимальные зарплаты, семей, растящих детей и пенсионеров, также увеличится финансирование системы обороны.

В следующем году на дотации семьям, повышение минимальной зарплаты и пенсий, на прочие меры борьбы с нищетой и социальным отчуждением намечается выделить более 600 млн. евро.

BNS

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