Бюджет с социальными приоритетами

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Основные приоритеты бюджета столицы на текущий год остаются неизменными — финансирование образования, реновация и строительство учреждений дошкольного образования, приведение города в порядок. Планируемый бюджет города Вильнюса на этот год составляет 616,7 млн евро. Городской долг за прошедший год сократился с 244,2 до 202,8 млн евро за всю каденции нынешнего совета депутатов – больше чем на 180 млн евро.

«Важно, чтобы стабильная финансовая ситуация обеспечивала сохранение долгосрочных финансовых приоритетов города. Образование, инфраструктура, социальное обеспечение – это приоритетные сферы на протяжении ряда лет», — отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В этом году средства из городского бюджета будут выделены на те же приоритетные области, что и в предыдущем году: образование (288,2 млн евро), улучшение городской инфраструктуры, управление городским хозяйством (127,7 млн евро), социальное обеспечение (64,6 млн евро), охрана окружающей среды (43,3 млн евро), развитие культуры и спорта (19,7 млн ​​евро), здравоохранение (13,0 млн евро). На детские летние лагеря, уроки плавания для учащихся вторых классов, на оборудование школьных стадионов будет выделено финансирование по образовательным и воспитательным программам. Также планируется оборудовать около 20 спортивных площадок в разных общественных местах города. Предусматриваются дополнительные средства для повышения заработной платы работников культуры и спортивных школ.

В социальной сфере и в сфере здравоохранения планируется строительство социального жилья, впервые в бюджете запланированы средства на адаптацию жилья с учетом потребностей инвалидов. В 2019 г. продолжится обновление общественного транспорта. Средства на городскую инфраструктуру и управление, как и в предыдущем году, будут направлены на обновление общественного транспорта Вильнюса, мобильность и безопасное движение в городе. Также планируется финансировать работы по ремонту улиц, асфальтированию гравийных дорог и садов, оборудованию пешеходных и велосипедных дорожек, установке детских игровых площадок, модернизации набережных реки Нярис. На эти цели планируется в общей сложности затратить около 158,5 млн евро.

Также намечается выделить средства на реконструкцию одного из важнейших узлов города, перекрестка улиц Жирню, Лепкальне и Минского шоссе. Намечается продолжить развитие инфраструктуры видеонаблюдения, запущенной в прошлом году, после чего в городе должно появиться 155 новых камер видеонаблюдения. В прошлом году в городе было установлено около 130 новых видеокамер. Запланировано, что бюджет города на 2019 год будет больше, чем в прошлом.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt