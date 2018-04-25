Бюджет  Вильнюса: финансирование растет

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Вильнюсская мэрия утвердила бюджет столицы на 2019 год: план его доходов составляет 611,717 млн евро, а расходы будут на пять миллионов евро выше. По сравнению с прошлым годом, поступления в столичную казну должны вырасти на 3,5%, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия сообщила, что вместе с планирующейся помощью ЕС и оставшимися с прошлого года оборотными средствами в целом доходы бюджета составят 679,4 млн евро – на 9% больше, чем в прошлом году.

В общем, для выполнения самостоятельных муниципальных функций без дотаций государства и ЕС, в бюджете предусмотрены 408,512 млн евро, или на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Больше всего поступлений – 339,382 млн евро в этом году планируется получить от налогов, что на 1,8% больше, чем в прошлом. Основная часть расходов без государственных и европейских дотаций (146,203 млн евро, или почти на 1,3 млн евро или на 0,9% больше) придется на сферу образования, культуры и спорта.

Как и раньше, для стремительно расширяющегося Вильнюса приоритетными направлениями остаются образование, инфраструктура и социальная защита. В бюджете этого года особое внимание уделяется нуждам и инициативам в области образования, реновации школ и детских садов, строительству новых воспитательных учреждений. Больше всего средств было выделено на образование — 326,5 миллиона евро. Инфраструктурные проекты получат 144,4 миллиона, а социальное обеспечение — 68,9 миллиона евро. На культуру и спорт потратят 21,6 миллиона, а на здравоохранение — чуть больше 15 миллионов.

Отмечается, что в этом году увеличилось финансирование всех сфер.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt