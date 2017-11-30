Бюрократия, на века, точка

Век технологий сильно изменил нашу жизнь. Мы можем оплачивать счета, пользуясь электронным банкингом. Можем сделать покупки по Интернету, и их нам охотно доставят на дом.

Однако есть сферы, в которых все еще царствует ее величество бумажка, справка, его величество разрешение, направление, ее величество печать, его величество заказное почтовое отправление, его величество визит. Хуже всего, что без большой бюрократии не обойтись и тогда, когда надо привести в порядок большие дела, например, получить разрешение на строительство. Бюрократия укоренилась и в мелочах, когда просто попусту тратится людское время.

Вот несколько примеров. Живущая сейчас за границей владелица мелкой компании получила сообщение из «Содры», что в системе «Содры» надо уточнить некоторые данные. Казалось бы, мелочь, однако уточнить эти данные можно только по электронной почте. Подключение к электронному банкингу не годится, потому что оно пригодно для одних услуг, а для других его уже недостаточно. Срок действия электронной почты у этой женщины уже закончился, а возобновить его, будучи за границей, она не могла, потому что и эту подпись можно продлить, только физически явившись к тому, кто предоставляет эту услугу.

«Содра» между тем не принимает информации, которая нужна для уточнения, никаким иным способом. Можно поручить это третьему лицу, однако и ему доверенность нужно заполнить в системе, которая действует только с электронной подписью. «Содра» разрешает доверенность принести физически в отделение или прислать заказным письмом. А здесь уж вам и вершина бюрократии: присядьте – доверенность должна быть отпечатана горизонтально, а не вертикально!

Женщина находится в отъезде и ждет ребенка. Больничным кассам нужна справка от врача о страховании здоровья. Эту справку надо отнести им ФИЗИЧЕСКИ. Не годится электронный формат, не годится отсканированный документ, нужно обязательно отнести этот бумажный лист. Нужно надеяться, что, по крайней мере, отнести документ сможет кто-то другой, а не самой беременной женщине придется прилететь самолетом за тысячи километров, чтобы одолеть бюрократию.

Или, например, человек решил продать земельный участок или участок леса. Даже если у него есть покупатель, он, прежде всего, должен заполнить информационное сообщение о своем решении продать свое имущество и представить это решение в Национальную земельную службу. Как известно, здесь уж «ходят» не только бумаги, но и деньги. Государство, по его же мнению, таким образом предоставляет услугу, за которую надо уплатить денежный сбор – 26 евро. Эта «услуга» ни с какой стороны не нужна человеку, но нужна политикам, которые в Сейме благословили предохранители охраны продажи земли. Интересно, а когда были оценены последствия этого регулирования – сколько земельных участков люди приобрели после такого обязательного предложения. А может, и хорошо, что эти последствия не были оценены, потому что в таком случае продавцу надо было бы представить не только информацию о намерении продать участок, но и информацию о том, кто его купил.

Бюрократия процветает и множится, потому что ее никогда не намеревались обуздать. Пытались немного уменьшить административное бремя, но понятие бюрократии куда более шире. Может, институциям самим и сложно видеть свои собственные бессмысленные «произведения», то они могли бы призвать на помощь людей. Если бы действовала какая-то платформа для фиксирования бессмысленной бюрократии, то люди охотно помогли бы власти в этом деле. Но, скорее всего, с бюрократией дело обстоит так, как с горой Гядиминаса, – все все знают, видят, но ничего не делают. Потому что пока еще ничего не рухнуло.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, Содра