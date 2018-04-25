Бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна взяли под стражу

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Сотрудники ФБР взяли под стражу бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, обвиненного в мошенничестве, передает ТАСС. Ранее во вторник стало известно, что Коэн пошел на сделку со следствием. Предварительная договоренность была достигнута между адвокатами Коэна и прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк, сообщил телеканал ABC. Она касается обвинений в отношении Коэна в уклонении от уплаты налогов, нарушений, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа, а также махинациях в банковской сфере.

Как отмечает телеканал CNN, Коэн явился в ФБР добровольно. Как ожидается, юрист в 16:00 по местному времени (23:00 мск) предстанет перед судом в Нью-Йорке. Согласно условиям сделки со следствием, Коэн признает себя виновным. Как сообщает телеканал, сделка предусматривает тюремный срок для адвоката, а также выплату им значительного штрафа. При этом, по данным источников, Коэн и прокуратура не могут договориться по поводу срока. Адвокаты юриста считают, что их подзащитный не должен провести в заключении более трех лет. Прокуратура в свою очередь настаивает на более чем четырех годах лишения свободы.

В случае сделки с властями Коэн может согласиться сотрудничать со следователями и по иным делам. Отмечалось, что договоренность может предполагать, в частности, его содействие подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, курирующего расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы.

Кроме того, сообщалось, что в течение суток Коэн может договориться с американской прокуратурой о том, что он будет сотрудничать с ней по другим делам, а также «оказывать содействие в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер». Ранее Коэн заявлял о своей невиновности.

9 апреля сотрудники ФБР обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет в США расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на американские выборы.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

NEWSru.com