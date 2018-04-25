Бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона обвинили в исламофобии после статьи о ношении бурок

Бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона обвинили в исламофобии после его заявления о том, что мусульманские женщины в бурках похожи на почтовые ящики. Как сообщает BBC , в колонке, написанной для Telegraph, политик выступил против запрета на ношение бурок в публичных местах, однако добавил, что это выглядит «абсолютно смешно».

Совет мусульман Британии обвинил политика в «потворстве правым» и заявил, что его слова «достойны сожаления на фоне роста исламофобии и ненависти к мусульманам». По словам представителей совета, правительство уделяет недостаточно внимания борьбе с антимусульманскими настроениями, а консервативной партии следовало бы тщательно расследовать случаи исламофобии внутри партии. Член партии лейбористов Джесс Филипс пообещала сообщить об инциденте в комиссию по вопросам равенства и прав человека.

Глава Консервативного форума мусульман Мохаммед Амин также назвал статью антимусульманской и провоцирующей ненависть к женщинам, которые носят никаб и бурку. «Борис Джонсон блестяще владеет английским и должен был понять, какой эффект произведут его слова. Прискорбно, что они оказались именно такими», — заявил Амин.

Имам мечети Финсбери-парк Мохаммед Махмуд тем временем обвинил правительство в том, что ему не удалось привлечь мусульманское сообщество. В статье для «Evening Standard» Махмуд, ставший известным после прошлогодней террористической атаки на его мечеть, раскритиковал «вялые» усилия правительства по борьбе с исламофобией. В свою очередь, пэр-консерватор, баронесса Уорси, ставшая первой мусульманкой — членом британского кабинета министров, обвинила Джонсона в политике «собачьего свистка», или двусмысленных заявлениях политической направленности.

Напомним, материал Бориса Джонсона, покинувшего правительство в знак протеста против реализации плана «Брекзит», предложенного премьер-министром Терезой Мэй, касался введения запрета на ношение бурок в Дании . Он заявил, что женщины обязаны снимать лицевые покрывала при разговоре с ним, если они не хирурги, и школы и университеты также имеют право требовать, чтобы студент не выглядел как грабитель.

«Если вы скажете, что бурка — способ угнетения, я с вами соглашусь, — заявил Джонсон. — Если вы полагаете, что женщине не следует скрывать лицо, я целиком на вашей стороне, к тому же таких предписаний нет в Коране. Скажу больше — люди, которые одеты таким образом, напоминают почтовые ящики и выглядят просто смешно». Он также добавил, что представителям бизнеса и правительственных организаций стоило бы ввести дресс-код, позволяющий видеть лица клиентов. «Но эти запреты — не то же самое, что указывать свободной взрослой женщине, что она может или не может носить в общественных местах, тогда как это ее личное дело». По его словам, запрет на бурки даст еще один козырь радикалам, которые вновь начнут говорить о столкновении западной и исламской цивилизаций, и может привести к еще более суровым мерам в отношении символов религиозной принадлежности.

Члены лейбористской партии обвинили Джонсона в разжигании исламофобии, на волне которой он мог бы стать новым лидером консерваторов . «Бандиты стаскивают с наших женщин бурки на улицах, а Борис Джонсон высмеивает их, сравнивая с почтовыми ящиками, — заявил лейборист Дэвид Лэмми. — Теперь у нас есть собственный Дональд Трамп, который ради своих политических амбиций раздумает пламя исламофобии».

Лейбористка Стелла Кризи заявила, что бывший министр иностранных дел «превращается в Моррисси», напомнив о противоречивых высказываниях бывшего вокалиста группы «The Smiths» по поводу иммиграции. «Лучше быть шутом, чем расистом и женоненавистником», — заявила она. А представительница либерал-демократов Шотландии Кристин Джардин заявила, что Джонсон доказал всем свою ксенофобию. «Он готов на все, чтобы оставаться в центре внимания, и ему нет дела до женщин, которые ежедневно сталкиваются с дискриминацией на улицах», — добавила она. В свою очередь, официальный представитель Терезы Мэй заявил, что правительство не поддерживает запрет на ношение бурки на людях, так как это не соответствует британским ценностям религиозной терпимости и гендерного равенства.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/07aug2018/johnson_burka.html