Бывшие политзаключённые и ссыльные призывают Россию впустить «Миссию Сибирь»

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Собравшиеся на слёт в субботу 4 августа, бывшие политзаключенные и ссыльные призвали Россию снова впустить участников проекта «Миссия Сибирь».

Москва этим летом решила не выдавать визы участникам ежегодной экспедиции по местам ссылок и заключения литовцев.

«Участники слёта литовских политзаключённых и ссыльных «С Литвой в сердце» требуют, чтобы Российская Федерация отказалась от тенденциозной и ничем не обоснованной оценки деятельности «Миссии Сибирь», не создавала искусственных препятствий и не искала поводов для торможения этой молодёжной инициативы, а в будущем без ограничений выдавала разрешения на выполнение благородной миссии этой неполитической организации в местах ссылок литовцев», – говорится в принятой во время слёта в Арёгале резолюции.

Россия утверждает, что отказ в пропуске участников «Миссии Сибирь» связан с тем, что Литва не уделяет достаточно внимания уходу за находящимися в стране памятниками жертвам Второй мировой войны.

Москва обвиняет Вильнюс в замораживании переговоров о межправительственном соглашении, которое регламентировало бы этот уход.

Участники слёта бывших политзаключённых и ссыльных заявили, что отказ России в выдаче виз является «необоснованным и непропорциональным».

«Деятельность «Миссии Сибирь» не политическая, – это исключительно гражданская, гуманистическая, общественная инициатива, цель которой – почтить память жертв советских репрессий, ссылок, приведение в порядок мест их захоронений», – отмечается в резолюции.

После того, как Россия отказалась выдавать визы, «Миссия Сибирь» впервые с момента её создания в 2006 году отправилась в Казахстан.

Около 20 тысяч литовцев могли отбывать заключение в лагерях КАРЛАГа в Казахстане. Здесь до сих пор проживает около 5 тысяч литовцев, большинство из них — ссыльные или бывшие политзаключённые.

После того как СССР оккупировал Литву, в 1940 — 1953 годах из Литвы было депортировано около 130 тысяч человек.

BNS