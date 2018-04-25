Бывшие советские республики требуют от Walmart запретить продажу одежды в США с символикой СССР

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Представители бывших советских республик — Литвы, Латвии и Эстонии — потребовали от американской сети супермаркетов Walmart запретить продажу одежды с символикой СССР, так как она напоминает жителям стран Балтии об «ужасных преступлениях», происходивших «под советскими серпом и молотом»

Посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству Walmart с письмом, в котором потребовал изъять такую одежду из продажи, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

По его словам, во время «советской оккупации» пострадали сотни тысяч литовских граждан. «Под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления. Продвижение подобных символов резонирует с огромной болью на многие века», — подчеркнул дипломат.

Посол заявил, что не думает, что Walmart намеренно решил задеть чувства людей, продавая одежду с советской символикой, «но футболки и прочая продукция с символами массового убийства должны быть немедленно изъяты из продажи».

Отметим, посол Литвы в США Роландас Крищюнас регулярно проводит в Вашингтоне встречи с американскими политиками, обсуждая с ними «российскую угрозу» и необходимость усиления контрпропаганды в западных СМИ.

К руководству торговой сети Walmart обратилась также с письмом группа депутатов парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

По их мнению, сеть супермаркетов, продавая одежду с символами Советского Союза, «демонстрирует недостаток добропорядочности», поэтому Walmart следует немедленно прекратить торговлю подобными вещами.

Представители Walmart пока никак не отреагировали на обращение иностранных депутатов.

МИД Литвы ранее заставил Adidas убрать линейку одежды с гербом СССР и надписью USSR

Напомним, в мае 2018 года немецкий производитель спорттоваров Adidas удалил со своего сайта коллекцию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписями USSR в связи с недовольством бывших республик СССР.

Adidas представила эту линейку мужской и женской одежды, чтобы отметить чемпионат 2018 года в России. На создание коллекции под названием Russia tank dress дизайнеров вдохновили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советского Союза. Предметы были украшены гербом, принтом USSR и номером 11 на спине.

Однако МИД Литвы выразил неодобрение по поводу одежды с гербом СССР. «Все еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», — говорилось в Twitter литовского дипломатического ведомства.

NEWSru.com