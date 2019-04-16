Бывший глава ЦБ Литвы: во время кризиса надзор за финансовыми рынками был надлежащим

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Рейнольдиюс Шаркинас, возглавлявший Банк Литвы (БЛ, Центробанк) во время финансового кризиса 2008–2009 годов, утверждает, что в кризисные годы надзор за финансовым рынком был надлежащим.

«Надзор был надлежащим», – заявил BNS в понедельник Р. Шаркинас, акцентируя, что не усматривает ненадлежащих действий ни со своей стороны, ни со стороны работников БЛ.

После того, как на минувшей неделе председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, Кабмин Литвы просит Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса, сообщил премьер-министр Саулюс Свярнялис.

«Обратились, так обратились, выяснят, очевидно», – сказал Р. Шаркинас.

В понедельник С. Сквярнялис заявил журналистам, что прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, «выполняли предусмотренные правовых актах функции».

У правоохраны также попросят оценить возможную потребность в защите общественного интереса. «Поскольку в связи с историями с Vilibor многие люди, у кого были кредиты, понесли немалые убытки», – сказал С. Сквярнялис.

Р. Шаркинас возглавлял БЛ 15 лет. В апреле 2011 года его сменил Витас Василяускас, который и руководит Центробанком сейчас.

Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы (Центробанку).

BNS