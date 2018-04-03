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Бывший глава ВВС Литвы А. Навицкас стремится вернуться на должность

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 03, 16:00   |   1 комментарий

После того как вильнюсский суд признал, что бывший глава военно-воздушных сил (ВВС) Литвы Аудронис Навицкас был незаконно отстранен от должности, он стремится вернуться на этот пост.

На минувшей неделе Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) рассмотрел жалобу А. Навицкаса в связи с его требованием и 11 апреля огласит свое решение. Оно будет окончательным и обжалованию не подлежит.

В ГАСЛ обратилось и министерство обороны – оно просит аннулировать решение суда низшей инстанции и принять новое решение – отклонить жалобу заявителя как необоснованную.

Вильнюсский окружной административный суд постановил, что заявитель был отстранен от обязанностей без юридических и фактических оснований.

А. Навицкас после расследования с ремонтом вертолетов был возвращен на должность, а после этого вскоре внесен во временный резерв персонала армии, но через несколько месяцев уволен. Решение о его увольнении было принято с учётом оценок военной разведки, будто бы полковник не считался с министром обороны, командующим армией, стремился дискредитировать систему обороны края, утверждало Минобороны.

Отправка вертолётов МИ-8 в Россию для ремонта была остановлена на последней стадии, когда была пройдена череда различных фильтров.

По утверждению Министерства иностранных дел, ремонт вертолётов в России шёл бы вразрез с решениями Европейского союза о санкциях в отношении этой страны, и с внешней политикой Литвы.

В настоящее время пост командующего ВВС занимает Дайнюс Гузас.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. Йонас says:
    2018-04-03 at 20:28

    На должность вернуть можно, но за штурвал МИ-8 не допускать. В стране всего три исправных вертолета,а “если завтра война?”
    Или в стране все полководцы “не летающие”, “не плавающие”, “не воюющие”? Разве что языком болтающие.






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