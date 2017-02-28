Бывший офицер ВС Литвы и гражданин России осуждены за шпионаж

Шяуляйский окружной суд (ШОС) во вторник признал виновными в шпионаже бывшего офицера Вооруженных сил (ВС) Литвы и гражданина России.

Гражданин России Сергей Моисеенко приговорен к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, он также осужден за незаконное распоряжение большим количеством боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат.

Бывший офицер Авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы, сообщил BNS пресс-атташе суда Витаутас Йончас.

Суд объявил, что С. Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы и копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров Авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом “секретно” и составляла служебную тайну.

Осужденные должны будут отбывать наказания в исправительных домах. Решением суда конфискованы гараж и автомобиль С. Моисеенко, во время обысков изъят компьютер С. Пусина.

Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном распоряжении взрывчаткой, ручной гранатой и боеприпасами, осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы, исполнение наказания для него отложено на два года. Обвинения в шпионаже А. Казлаускасу предъявлены не были.

BNS

Метки: Литва, Россия, Сергей Моисеенко, ШОС, шпионаж