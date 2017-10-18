Бывший пресс-секретарь Белого дома дал показания по “российскому делу”

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер беседовал в понедельник с командой спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу, сообщает издание Politico.

Встреча Спайсера прошла в понедельник и заняла “большую часть дня”, утверждают источники издания.

Бывший пресс-секретарь и его адвокат Кристофер Мид воздержались от комментариев.

Politico считает, что опрос Спайсера показывает, что Мюллер и его команда начинают наращивать количество встреч с нынешними и бывшими представителями администрации Трампа.

13 октября бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в добровольном порядке дал показания команде Мюллера, напоминает “Интерфакс”.

Ожидается, что следователи Мюллера допросят ряд других нынешних и бывших сотрудников Белого дома, в том числе адвоката Дона Макгана и директора по связям с общественностью Хоуп Хикс.

Помимо назначенного Минюстом спецпрокурора Мюллера расследованием возможного воздействия России на ход предвыборной кампании в США занимаются ФБР, а также сенат США. Законодатели в последнее время сконцентрировались на покупке рекламы в соцсетях: показы для американской аудитории оплачивали с российских аккаунтов.

NEWSru.com

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