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Бывший вице-президент США Д.Чейни: В.Путин “имеет планы относительно стран Балтии”

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 15:13   |   Комментариев: 0

Бывший вице-президент США Дик Чейни предупреждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин представляет угрозу международной безопасности и “имеет планы относительно стран Балтии”.

“Окончание холодной войны и Советского Союза он (В.Путин – BNS) считает катастрофой. Полагаю, он стремится исправить то, что считает катастрофой. Думается, у него имеются планы относительно стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы”, – сказал Д.Чейни на своей лекции, организованной газетой The Economic Times в Дели лекции.

По его словам, Кремль стремится ослабить НАТО, и с этой целью наращивает вооружённость Калининградской области, расположенной междй Литвой и Польшей. Он также заверил, что нет никаких сомнений в том, что В.Путин пытался оказывать влияние на прошедшие в США президентские выборы.

76-летний Чейни был вице-президентом США в 2001-2009 гг. и считается одним из наиболее влиятельных “ястребов” – сторонников строгой линии – в администрации президента Джорджа В.Буша.

Его выступление с 14:30 можно увидеть в интернете на https://www.youtube.com/watch?v=Zjavv6DepKs

BNS

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