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Бывший военный глава НАТО: диалог с Россией неизбежен

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Находящийся в Литве бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал запаса Филип Марк Бридлав говорит, что диалог с Россией неизбежен, но призывает начать его с мелких вопросов перед тем, как принимать стратегические решения.

“Я думаю, что диалог неизбежен, сейчас важно заняться структурой этого диалога”, – сказал Ф.М. Бридлав в интервью BNS. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе он не настроен особенно оптимистично.

BNS

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