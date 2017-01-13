Бывший военный глава НАТО: диалог с Россией неизбежен

Находящийся в Литве бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал запаса Филип Марк Бридлав говорит, что диалог с Россией неизбежен, но призывает начать его с мелких вопросов перед тем, как принимать стратегические решения.

“Я думаю, что диалог неизбежен, сейчас важно заняться структурой этого диалога”, – сказал Ф.М. Бридлав в интервью BNS. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе он не настроен особенно оптимистично.

BNS

Метки: Литва, НАТО, Филип Марк Бридлав