C днем рождения, столица!

25 января – день рождения столицы Литвы, Вильнюса. Это особенный для города день, в 1323 году в этот день было написано письмо великого князя литовского Гядиминаса, в котором впервые было записано название города.

В этот день столичный муниципалитет готовит множество сюрпризов жителям Вильнюса и гостям города. Один из сюрпризов – игра «695 подарков для вильнюсцев», которая состоится 25 января. В разных местах города у знака 695 жителей ждут подарки – по данным мэрии, достаточно будет сказать пароль (который можно узнать на странице Вильнюсского самоуправления в социальной сети Facebook) и человек получит подарок. Игра будет длиться весь день – с 8 до 21 часов.

«В прошлом году родилась идея начать новую традицию и подготовиться к празднованию 700-летия Вильнюса. В этом году у города появилось много богатых покровителей. В день рождения Вильнюса будут проведены торжественные мероприятия, концерты, выставки. Спектр мероприятий охватит всех – от новорожденных до сеньоров», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Сюрприз ожидает новорожденных, им будут подарены распашонки с атрибутикой дня рождения Вильнюса и надписью «Вильнюс любит тебя». В этот день ожидается рождение 25 маленьких вильнюсцев. В день рождения города сладкие сюрпризы от городского самоуправления ожидают и четыре пары молодоженов, регистрирующих в этот день брак.

В день рождения города с 10 утра в самоуправлении (пр. Конституцийос, 3) всех пришедших будут угощать огромным праздничным тортом.

В школах города пройдут занятия по истории Вильнюса. Учащихся пригласят посетить музеи, в которых пройдут образовательные уроки.

В 12 часов на Ратушной площади состоится торжественная церемония поднятия флагов.

С 10 до 18 часов в Доме правителей пройдет программа «День Вильнюса в Доме правителей».

С 18 часов Вильнюс приглашает на празднование своего дня рождения на улицу Вильняус (ближе к проспекту Гядиминаса) на акцию «695 кексиков на день рождения», во время которой пришедшие будут придумывать пожелание столице и одновременно со всеми затушат свечу на день рождения города, а также смогут увековечить себя на рекордной юбилейной фотографии.

Каунас второй год подряд традиционно поздравляет Вильнюс с днем рождения. В этом году 27 января вильнюсцев приглашают приехать в Каунас на ужин. На сайте, созданном Каунасской мэрией, могут регистрироваться каунасцы, которые хотят пригласить вильнюсцев на ужин.

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