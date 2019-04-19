C.Сквярнялис: фильм о Д. Грибаускайте напоминает «другой период»

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Фильм о президенте Литвы Дале Грибаускайте — это «необычное событие» в истории балтийской республики, которое напоминает «другой период», «другие государства», сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Я не могу по-настоящему оценить содержание, сам режиссер озвучил определенную цель, с которой создавалась картина, — и политический подтекст, и, возможно, предвыборный подтекст. Возможно, это и было целью», — заявил он в четверг в эфире Ziniu radijas.

Глава правительства не нашел времени, чтобы посмотреть фильм, однако заверил, что обязательно это сделает. Также Сквернялис подчеркнул, что уважает свободу творчества.

Премьера фильма «Государственная тайна» режиссера Донатаса Ульвидаса состоялась на прошлой неделе в Вильнюсе. Картина посвящена двум президентским срокам Грибаускайте. Режиссер подчеркнул, что снял фильм в непривычном для себя документальном жанре, и было сложно уместить десятилетие в одну работу.

Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года. Она были переизбрана на второй срок в 2014 году. Ее полномочия закончатся 12 июля этого года.

BNS