C топором на прохожих

Комфортную жизнь благополучной Швейцарии нарушил в минувшее воскресенье латвийский подросток. Вечером 22 октября, 17-летний подросток, являющийся гражданином Латвии, набросился с топором на людей в небольшой швейцарской коммуне Флумс кантона Санкт-Галлен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated press.

В результате нападения пострадало несколько человек, однако местная полиция отказывается признать произошедшее террористическим актом. Правоохранители рассказали, что юноша атаковал местных жителей, которые гуляли в сквере, а затем скрылся на украденной машине и устроил на ней дорожно-транспортное происшествие. Спустя некоторое время злоумышленник объявился на заправке и совершил второе нападение. Там его удалось задержать полицейским, которые были вынуждены применить оружие. Точное число и состояние пострадавших не уточняется. Известно, что сам подросток был ранен при задержании. В полиции утверждают, что преступник действовал один, а инцидент не имеет отношения к терроризму.

При нападении получили ранения 35-летний мужчина и его 30-летняя жена. Их восьмимесячный ребенок во время атаки злоумышленника выпал из коляски, он доставлен в больницу. Также были ранены мужчины 72 и 59 лет, их уже выписали из госпиталя после оказания помощи. На АЗС от действий преступника пострадали 21-летний и 59-летний мужчины, а также 27-летняя женщина, сообщает портал newsru.com.

По данным прессы, 17-летний Саша И. вместе с матерью и отчимом в течение нескольких лет проживал в коммуне Флумс. По словам соседей, ничто в поведении юноши не указывало на то, что он может совершить подобное преступление.

На пресс-конференции представители правоохранительных органов сообщили, что семья Саши И. переехала из Риги в коммуну Флумс в июне 2013 года. Они получили вид на жительство в Швейцарии.

Также выяснилось, что юноша учился в ремесленном училище. Причем в июне в полицию поступило первое сообщение о потенциально опасном поведении молодого человека. В начале сентября из училища сообщили об угрозах применения насилия со стороны психически нестабильного юноши, но власти сочли его неопасным для общества.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, Нападение, подросток