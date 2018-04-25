ЦБ Литвы начнет расследовать возможные случаи отмывания денег в Swedbank

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Банк Литвы (Центробанк, БЛ) предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой Swedbank.

«Банк Литвы очень строго оценивает случаи отмывания денег и применяет для их превенции высочайшие требования. Мы готовы помочь коллегам выяснить опубликованные факты. Характер сотрудничества будет зависеть от потребности – мы оценим факты, обменяемся информацией, при необходимости может принять совместные действия по надзору», – заявил в пресс-релизе глава службы надзора Банка Литвы Витаутаус Валвонис.

«В свою очередь, мы и сами рассмотрим положение Swedbank в Литве, чтобы убедиться, что в этом банке не проводилось никаких подозрительных операций», – добавил он.

По словам В. Валвониса, при оценке возможного риска отмывания денег, литовский банковский сектор отличается тем, что доля клиентов из числа иностранных (нерезидентов), с которыми связан основной риск, одна из самых низких во всем Евросоюзе и по вкладам, и по кредитам. Вклады нерезидентов в Литве составляют 2,5% всех вкладов – это один из самых низких показателей во всем ЕС. Кредиты нерезидентов в Литве составляют еще меньше – 1,8%.

BNS