CBS News сообщил о планах США отозвать с Кубы большинство дипломатов

Соединенные Штаты собираются отозвать большую часть своих дипломатов из американского посольства на Кубе, сотрудники которого, как утверждают в Вашингтоне пострадали от загадочных “акустических атак”. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на два источника. По словам собеседников телеканала, в дипмиссии останется только основной персонал.

По данным источников, во внутреннем меморандуме, направленном госсекретарю США Рексу Тиллерсону, предлагается значительно сократить штат американского посольства в Гаване.

Состоявшаяся на этой неделе встреча Тиллерсона с министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей не изменила отношения американцев к проблеме. Глава МИД Кубы заявил о том, что кубинское правительство никогда не совершало каких-либо нападений на дипломатов и не позволяло использовать для подобных атак свою территорию третьим лицам.

Однако в итоге кубинская сторона не смогла убедить Вашингтон в том, что власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности американских дипломатов в своей стране, говорится в статье.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила журналистам, что Тиллерсон держит ситуацию на Кубе под контролем и рассматривает все варианты ответа на инцидент. Расследование внешнего воздействия на американских дипломатов ведет ФБР. Нойерт описала разговор Тиллерсона с Паррильей как “жесткий и откровенный”.

В госдепартаменте США сообщали, что 21 американец во время работы в американском посольстве в Гаване пострадал от “акустических атак” на Кубе. Источник таинственного воздействия не установлен.

У некоторых пострадавших были диагностированы потеря слуха, повреждения мозга и поражения центральной нервной системы. Дипломаты также жаловались на постоянные головные боли, тошноту и звон в ушах. Некоторые пострадавшие рассказывали, что чувствовали вибрацию и слышали громкие звуки. Кубинские власти заявили, что ничего подобного на территории их страны не происходило.

NEWSru.com

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