Цель президента – любой ценой привести к власти партию консерваторов

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Если ничто не изменится, то весной этого года должны состояться выборы советов самоуправлений и мэров, выборы президента Республики и выборы представителей в Европарламент.

Наивно было бы полагать, что выборы станут исключительными событиями в жизни страны, существенно меняющими деградировавшую политическую систему. Как в прошлом столетии метко острословил Марк Твен, «если бы выборы что-либо меняли, то они давно были бы запрещены».

Формально политические кампании начались еще осенью прошлого года, но в реальной жизни мы видим только их бледное отражение, опутанное многочисленными административными правилами и требованиями.

Парламентская демократия и самоуправление в Литве опущены так низко, что никакие кампании не в силах остановить эрозию политических партий и растущее разочарование властью гражданaми.

В обществе бытует убежденность в том, что голос простых избирателей не может определить реальных изменений в жизни, которые диктуют утвердившиеся в структурах власти ставленники влиятельных группировок. Политическое лидерство, которое контролируется Центрами мощи и за которым тщательно следят, может появиться только с благословения правящих привилегированных слоев. Парадоксально, но парламентский контроль в Литве осуществляют не демократически избранные представители народа, а бюрократия институций диктует политикам правила игры. Характерные для свободного и демократического общества механизмы формирования политики практически не действуют.

Многопартийная система уже некоторое время, можно сказать, парализована, поэтому мы видим, как в выборах президента Республики пытаются проявить себя отдельные лица, не имеющие политической идентичности, содержание их речей не связано с ответственностью партийных обществ, а программные положения не отражают политических взглядов или идеологий.

Эти мнимые фавориты выборов навязаны методами публичных связей, публикуемых в средствах массовой информации данными социологических исследований, но никто не может сказать, в какой степени эти «рейтинги» в действительности отражают температуру политического тела общества. А координаторы партий и общественных избирательных комитетов даже в социальных сетях пытаются ловить подписи граждан для того, чтобы можно было формально усесться в движущийся избирательный поезд и участвовать в распределении мандатов членов советов самоуправлений.

Правовая база, регламентирующая муниципальные выборы, стала настоящим лабиринтом, в котором вынуждены блуждать не только действующие политики, организаторы выборов, но и члены избирательных комиссий. Многочисленные формальности не только затрудняют участие граждан в решении общих дел, но компрометируют и дискредитируют сам демократический процесс. Чего стоит только абсолютное сдерживание финансирования компаний, позволяющее одному лицу пожертвовать на выборы не более 12 евро. В ином случае гражданину пришлось бы столкнуться с перипетиями предоставления отдельной декларации доходов и имущества и внимательным наблюдением со стороны налоговой инспекции.

Недавно в опросе населения, заказанном одним из претендентов на пост руководителя Республики, на вопрос «чего больше всего не хватает в Литве, чтобы она стала благополучным государством?», большинство людей ответило, что нашей стране больше всего не хватает хорошей власти – справедливых, честных, некоррумпированных политиков, которые были бы хорошими руководителями. Этот противоречивый «диагноз» показывает, что понятие большинства граждан в значительной степени соответствует матрице общественного сознания, сформированного президентом Далей Грибаускайте, и скрытым политическим целям, к которым, не считаясь со средствами, стремились в Литве за последние десять лет. За этот период в истощенном политическом контексте наглядно можно было опознать контуры абсолютного олигархического правления. Из высших эшелонов власти общественность всегда пугали угрозами правления политических партий, при этом забывая, что именно в этих организациях сплачивались потенциально наиболее активные члены общества, формировался политический дискурс, критическое мышление, могли родиться различные сценарии развития государства.

Создание политических партий в первые годы независимости положило основу политической культуры государства и разнообразию идей, помогло формировать структуры демократического правления государством, однако со временем многопартийная политическая система была изолирована и отделена от гражданского общества.

Наибольшие заслуги в этой области, несомненно, принадлежат партии Консерваторов, которая переняла немало стандартов действия номенклатуры советского закваса, и которая стремилась перенять контроль власти и абсолютно доминировать над политическим процессом.

Случилось так, что эта политическая партия была не в силах сделать это путем выборов, и тогда в обществе стали приживаться несколько стандартов оценки политики, искусственно создаваться образы внутренних врагов, поощряться стравливание членов общества между собой. Именно из этой, так называемой политики скопления правых, появились сценарии опасностей, «черные списки», тени политической коррупции оппонентов, повадки стравливания различных общественных групп, которые иногда перерастали в жестокую расправу и преследование политических оппонентов, включая в этот процесс даже правоохранительные структуры.

Период правления двух каденций президента Республики Дали Грибаускайте как бы воплощает диктующую стилистику этой доминирующей политической группировки и навязываемой обществу политики.

В течение десятилетия руководитель государства делится с общественностью своим рисуемым портретом политического процесса, в котором «кишат идеи жадных, коварных, деморализованных корыстолюбцев, не видящих государства. Здесь понимают только язык шантажа, лжи и угроз, а влияние воздействием — самый ходовой товар».

Это означает, что руководитель страны не считает себя частью политического общества данного государства, поэтому при любом удобном случае старается атаковать тех политиков, которые не отвечают надеждам политической группировки консерваторов. В этом смысле ежегодные сообщения президента стали настоящими перформансами, которые проводятся на виду у политического общества для того, чтобы шокировать, испугать или даже сотрясти общественность.

Общественные избирательные комитеты, появление которых открыло новые возможности для граждан самостоятельно объединяться в группы единомышленников и участвовать в решении вопросов своего города или населенного пункта, сейчас оказались на прицеле президента из-за конкуренции. Руководитель государства еще в прошлом году направила предупреждение общественности о «триумфе псевдодемократических движений» после того, как эти политические структуры на местном уровне стали реальными альтернативами прозябающим ячейкам консерваторов. По словам Дали Грибаускайте, «избирательные комитеты, которые должны были внести больше демократии, поощрить участие беспартийных в выборах, к сожалению, становятся гримасой одноразовой демократии с реанимацией политических раскольников. С непонятным финансированием, слабым контролем и единственной целью достижения власти».

Политика самоуправления прозябает из года в год, партии практически обескровлены и не в силах участвовать в формировании направления и стратегии муниципальной политики. Даже непосредственно избранные мэры становятся заложниками и просителями милостыни у центральной власти. Проводимая в настоящее время кампания выборов советов самоуправлений, которая должна была бы быть ближе к людям, выглядит словно выжженная земля. Это политика направлена на то, чтобы любой ценой привести к власти единственную лично протежируемую политическую группировку — «Союз Отечества».

Роландас ПАКСАС, депутат Европейского парламента