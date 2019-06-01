Цена детской улыбки

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По оценке экспертов, оборот мирового рынка детских игрушек в 2019 году может достичь отметки в 100 млрд долларов. Сумма эта сравнима с объёмом ВВП таких стран, как Люксембург, Доминикана или Словакия. Не смотря на то, что выбор игрушек для детей в настоящий момент как никогда широк, наиболее желанными остаются товары двух известных брендов.

Barbie появилась в 1959 году. На протяжении нескольких десятилетий простая, казалось бы, кукла из популярной игрушки для девочек превратилась в «дидактический материал», в символ борьбы за равноправие и толерантность. У куклы менялся внешний вид, род деятельности и даже происхождение и цвет кожи; она должна была не только помочь детям скоротать игровое время, но и познакомить их с не всегда очевидными моделями современного общества.Мир обожает и вместе с тем ненавидит Барби, сама же она тем временем готовится стать астрофизиком, энтомологом и морским биологом Заполярья.

Фирма LEGO, выпустив простой и многофункциональный конструктор, совершила своеобразную революцию в сфере (детского) строительства. Сейчас почти каждый из нас может свободно создать свой красочный мир, используя разноцветные кубики и фигурки.

Команда аналитиков Picodi.com решила сравнить среднюю стоимость популярной куклы и набора кубиков в более ста магазинах по всему миру. На инфографике показано, в каких странах мира родителям пришлось бы серьёзно перекраивать семейный бюджет, чтобы приобрести столь желанный ребёнком подарок.

За Barbie Русалочку в Эстонии, Латвии и Литве придётся отдать около 29-31 евро. Это средняя европейская цена, хотя, например, в Швейцарии кукла обойдётся не дороже 20 евро, а в Германии, Австрии, Великобритании и Португалии — не дороже 29 €. Самая низкая цена зафиксирована в Мексике — чуть более 16 € в пересчёте с песо.

Разброс цен на средний набор кубиков Lego оказался значительнее: в Литве средняя цена держится на отметке в 26 евро, в Латвии — почти 30 €, в Эстонии — более 35 €. В два раза больше придётся потратить на конструктор в ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистане.

В условном рейтинге по совокупности расходов на «Барби» и «Лего» Эстонию, Латвию и Литву разделяет несколько позиций и квота от 4 до 7 евро. Лидером в минимальности затрат оказались Мексика, США, Австралия — менее 48 €. Из стран ЕС такие цены может предложить только Словакия.

Методология

Представленный выше доклад основан на средних розничных ценах в интернет-магазинах каждой из 50 анализируемых стран. Промо-цены, акции и распродажи были исключены из исследования. При конвертации валют использован средний курс по состоянию на май 2019 года.

Picodi.com