Цена искам латышей может быть “ноль”, говорит М. Бартушка

После того, как Еврокомиссия (ЕК) назначила контролируемой государством литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, LG) штраф в размере почти 28 млн. евро за ограничения конкуренции, глава компании не исключает, что могут поступить иски от Латвийских железных дорог, однако из-за отсутствия серьезного основания, по словам Мантаса Бартушки, они могут не иметь никакого смысла.

“Стоит понять, что латыши – и братья, и конкуренты. Они могут назвать разные суммы, мы слышали гипотетически большие (суммы), но если нет оснований, то цена их искам – ноль. Говорить с латышами мы планируем в ближайшее время. Помогут ли эти встречи, будет видно, но для нас важно иметь партнерские, хорошие отношения не только с Orlen, но и с коллегами-латышами”, – сказал М. Бартушка на пресс-конференции в среду.

ЕК в начале октября оштрафовала LG почти на 28 млн. евро за разобранный в 2008 году участок путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге. Брюссель констатировал, что так Литва осложнила для компании Orlen Lietuva перевозки грузов по латвийским железным дорогам.

После этого решения Orlen Lietuva, Латвийскик железные дороги или другие пострадавшие страны могут предъявить иски о возмещении ущерба. М. Бартушка отметил, что предприятие сейчас ведет переговоры с Orlen, поэтому ожидается, что тяжбы с этой компанией удастся избежать.

Предъявить ли иски LG, еще думают Латвийские железные дороги и Рижский порт.

BNS

Метки: Литва