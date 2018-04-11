Цена компромисса между государством и Клайпедой – аванпорт

Строительство глубоководного аванпорта, о котором клайпедские портовики мечтают уже добрый десяток лет, может начаться в 2022 году. Но есть ряд препятствий, и главное из них, не говоря уже о нашей пресловутой традиции бесконечных многолетних согласований, – необходимость компромисса между властями страны и города-порта.

А найти этот компромисс будет очень непросто. Клайпедский городской совет выработал так называемый свод условий из 17 пунктов и заявил, что не даст своего согласия на осуществление максимального варианта развития Клайпедского государственного морского порта, включая аванпорт, если они не будут выполнены.

Город и порт нашли общий язык

Но один компромисс, который говорит об умении городских властей договариваться, уже найден. Дело в том, что в июле прошлого года горсовет однозначно высказался за второй вариант из представленных ему четырех концепций Общего плана развития порта. В отличие от четвертого варианта, предусматривающего максимальное развитие порта в южной и северной частях порта, включая строительство глубоководного аванпорта в море напротив Мелнраге, второй вариант заключается в расширении порта лишь в южной части. Эта концепция соответствовала и Общему 10-летнему плану города, который разрабатывался одновременно с Общим планом развития порта на 15 лет вперед.

Дирекция порта и «Литовские железные дороги», которые тоже были очень заинтересованы в максимальном варианте, расстроились, но рук не опустили, тем более что мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал тогда, что это «промежуточное решение не ставит точку, а ведет к постепенному осуществлению планов по максимуму».

Портовики не раз встречались с городскими властями, с общественностью, аргументированно и с цифрами в руках убеждая их в том, что четвертая концепция важна и полезна не только для них, но и для города и для всего государства. Дирекция порта и правительственная комиссия по осуществлению проекта строительства аванпорта во главе с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом предложили Клайпедскому самоуправлению выработать свод условий, на которых горсовет согласился бы на четвертый вариант расширения порта.

«Успехи порта почувствуем через бюджет»

В конце прошлой недели премьер-министр С. Сквярнялис специально приехал в Клайпеду, чтобы встретиться с членами коллегии городского совета и обсудить свод условий. Возле самоуправления его уже поджидали пикетчики с плакатами, на них – требования от «аванпорт вообще не нужен» до «стройте аванпорт в Бутинге!». Премьер пообщался с пикетчиками и пообещал учесть все предложения горожан. Что касается возведения аванпорта в Бутинге, то, по словам С. Сквярнялиса, ни в одной из концепций Общего плана расширения порта Бутинге не рассматривается и потому не обсуждается.

О Бутинге. Когда в начале 2000-х японские ученые проводили исследование о перспективах и путях развития Клайпедского порта, они назвали только одно подходящее место для строительства глубоководного порта – в море напротив Мелнраге. Они даже отказались побывать в Бутинге, когда ознакомились с его гидротехническими характеристиками, сочтя этот вариант неприемлемым. В 2011 году независимые эксперты, проводившие анализ возможных мест строительства аванпорта в Мелнраге и в Бутинге, пришли к такому же выводу. Аргументы не в пользу Бутинге весомые: природные морские глубины в 18 м начинаются в 6 км от берега, что значительно удорожает строительство; пришлось бы тянуть линии электропередач, прокладывать подземные инженерные коммуникации, строить подъездные пути, железную дорогу длиной 50 км и станцию в Дарбенай, а главное – соседство с Латвией и ее морским парком «Натура 2000». Латвия протестовала даже против возрождения порта Швянтойи, а уж аванпорт-конкурент она бы и вовсе не потерпела.

«Мы должны найти решение, которое позволит говорить о развитии порта и государства на десятки лет вперед, поскольку развитие порта особенно важно не только для Клайпеды и клайпедчан, но и для всей страны, – обратился к членам коллегии горсовета С. Сквярнялис. – В недавней истории государства мы не раз сталкивались с решениями, которые надо было принимать не на 10, а на 50 лет вперед, и если бы они были приняты вовремя, сегодня мы не имели бы большинства проблем».

Премьер напомнил, что Клайпедский порт связан с каждым из граждан, поскольку является особо важным объектом, и если он будет конкурентоспособным, быстро растущим, генерирующим экономику государства, то «мы все это почувствуем прямо через растущий бюджет, не говоря уже о возможностях порта создавать добавленную стоимость и новые рабочие места».

В свою очередь, мэр Клайпеды напомнил и об интересах горожан, которые, как ни клялось правительство перед строительством СПГ-терминала, после его возведения были напрочь забыты. Не было выполнено ни одного обещания, данного городу.

«Говоря о максимальном развии порта, мы должны сделать все, что было предусмотрено и для максимального развития города. Выполнение двух общих планов трудно сочетаемо, но возможно. Сегодняшнее обсуждение – это не рынок и не аукцион, где кто-то что-то дает взамен чего-то. Мы говорим о том, что город должен стать партнером порта в осуществлении наших стратегических планов. Было бы идеально, если бы удалось согласовать оба общих плана», – утверждал В. Грубляускас.

С. Сквярнялис заверил, что не обещает того, что невозможно выполнить. «Мы должны согласовать интересы города и государства и найти компромисс. Нельзя отделять город от порта», – сказал он.

Большинство требований в компетенции государства

Директор администрации Клайпедского самоуправления Саулюс Будинас, прежде чем огласить требования и предложения клайпедчан, заявил, что город одобрит максимальный вариант развития порта только в том случае, если будут приняты все условия. Это и обещанное еще до СПГ-терминала строительство пристани малых судов в южной части с соединением пристани с каналом Вильгельма. Это развитие территории Мелнраге с постройкой спортзала и других публичных мест, с оборудованием бухты и лодочной пристани, прогулочной набережной. По требованию мелнрагцев должна быть принята госпрограмма конверсии части территории Мелнраге в связи с выселением жителей, выкупом их недвижимости, выделением новых участков под жилье в Гируляй с указанием сроков и предусмотренных госсредств.

Улицу Нямуно предлагается полностью передать порту и перевести туда с ул. Минийос тяжелый транспорт, следующий из порта до южной объездной дороги, а в районе ул. Стревос оборудовать площадку для стоянки грузовиков. Государство должно финансировать проекты по продлению ул. Минийос до пр. Тайкос, продолжению пр. Статибининку, расширению железнодорожного моста на ул. Лидейке. Следует обновить реконструкцию перекрестков пр. Балтийос и пр. Шилутес. Требуется также убрать грузовые составы с центральной железнодорожной станции, снизив шум и вибрацию.

Город хочет статуса курортных территорий для Гируляй и Смильтине, а также продления городской границы в Смильтине до экологического поста. Была просьба изменить Закон о прибрежной линии, чтобы она шла от границы с Латвией до Клайпеды, а не до северного мола, как сейчас. Это позволило бы убрать урбанистические ограничения для Гируляй, Мелнраге и Смильтине. Историческая часть города, где сейчас расположены портовые предприятия, должна быть передана городу с подходом горожан к воде. Предлагается также присоединить к городу жилые кварталы в Калоте, «Жалясис сленис», садовое товарищество «Пакранте» – всего около 1320 га, ныне принадлежащих Клайпедскому району.

Хотя город согласовывал с дирекцией порта пакет условий, все же некоторые пункты удивили ее главу Арвидаса Вайткуса. Так, он впервые услышал от С. Будинаса, что порту хотят передать 9 га территории стадиона «Жальгирис», которая якобы подходит для учреждения там санитарной зоны, а взамен на средства от компенсации будет построен региональный стадион в южной части Клайпеды.

В ответ на предложение ежегодно перечислять городу 10% портовых сборов А. Вайткус заметил, что дирекция и так ежегодно выделяет городу в среднем 16% от прибыли на развитие инфраструктуры. А премьер предложил городу стать акционером дирекции порта, когда она поменяет статус с госпредприятия на акционерное общество.

По словам С. Сквярнялиса, по самым оптимистическим расчетам строительство аванпорта можно начинать в 2022 году, если удастся быстро согласовать все правовые акты, подготовить необходимые процедуры. И, конечно, если Клайпедский городской совет побыстрее даст добро на максимальное развитие порта. Горсовет свои условия выставил. Теперь дело за государством.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Клайпеда, аванпорт