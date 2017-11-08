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Цена на электроэнергию снижалась благодаря смычке NordBalt

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 08, 12:00   |   Комментариев: 0

Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе снижалась преимущественно благодаря начавшей действовать на полную мощность смычке NordBalt, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

“Ценовые изменения преимущественно обусловлены тем, что смычка NordBalt снова начала действовать на полную мощность. Кроме того, на результат в Латвии повлиял рост объемов выработки на 18% из-за большего количества осадков на гидроэлектростанциях Даугавы”, – говорится в пресс-релизе.

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 6% до 32,69 евро за мегаватт-час, в Латвии – на 8% до 31,27 евро за мегаватт-час, в Эстонии – на 9% до 30,61 евро за мегаватт-час.

Объемы выработки электроэнергии в Балтийском регионе упали на 7% до 432 гигаватт-часов, а ее потребление – на 2% до 520 гигаватт-часов. Объемы потребления сократились только в Литве – более чем на 4% до 199 гигаватт-часов. В Латвии и Эстонии этот показатель увеличился незначительно – соответственно до 147 гигаватт-часов и до 174 гигаватт-часов.

Три страны Балтии вместе взятые сгенерировали 83% необходимой им электроэнергии.

BNS

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