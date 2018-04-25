Цена на электроэнергию в Литве – самая низкая в странах Балтии

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На прошлой неделе из-за праздников снизился спрос на электроэнергию и она подешевела в Литве до 49,16 евро за мегаватт-час, цена на нее была самой низкой в странах Балтии, указывает поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей цена на электроэнергию в Литве снизилась на 16%. В Эстонии и Латвии цена снизилась на 15% и на 16% соответственно, достигнув одинакового уровня – 49,31 евро.

По оценке Elektrum Lietuva, снижение цен обусловлено сильным снижением спроса в период праздников. После длительного периода выросли объемы выработки на гидроэлектростанциях, выросли они и на ветроэлектростанциях. Снижению цен на электроэнергию способствовало и подешевение газа, угля и нефти.

24-30 декабря по сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 16% до 529 гигаватт-часов. В Эстонии этот показатель снизился на 17% до 164 гигаватт-часов, в Литве — на 15% до 227 гигаватт-часов, в Латвии — на 14% до 138 гигаватт-часов.

На прошлой неделе все три страны Балтии вместе взятые выработали 49% необходимой им электроэнергии: Эстония — 74%, Латвия — 66%, Литва — 21%.

BNS