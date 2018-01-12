Цена на электроэнергию в Литве в декабре снизилась на 9% – Litgrid

В декабре, по сравнению с ноябрем прошлого года цены на электроэнергию в Балтийских странах в среднем снизились на 7%, а наиболее значительно они сократились в Литве – на 8,6% до 33,1 евро за мегаватт-час. Между тем, за месяц – по сравнению с декабрем 2016 года, она была на 5,1% меньше.

Средняя цена в декабре в системе Nord Pool снизилась на 4,2% до 30,9 евро за мегаватт-час. Цены снизились во всех государства Балтийского региона, а самая высокая цена в регионе была в Польше – 35,4 евро за мегаватт-час.

В декабре в Балтийских странах была произведена 1,886 тетраватт-часа – на 2% больше, чем в ноябре. Основную ее часть – 48% – произвела Эстония, 40% – Латвия и 12% -Литва.

На литовских электростанциях было произведено 234 гигаватт-часов электроэнергии – на 7% больше, чем в ноябре, но на 25% меньше, чем в декабре 2016 года.

В декабре Литва импортировала 82% потребленной электроэнергии, из Швеции – 34%, из Латвии и Финляндии -30%, из третьих стран – 30%, из Польши – на 5%.

BNS

Метки: Литва