Цена на компенсируемые лекарства уменьшится на треть

Правительство одобрило предложение об изменении порядка включения лекарств в прейскурант компенсируемых лекарств. Предусмотрено устрожить требования, которые позволят примерно на 30% снизить в стране цены на лекарства.

«Изменения в этой сфере были необходимы уже давно. Цены на лекарства в Литве неадекватно высокие – это не для кого не секрет. Однако эффективные решения, позволяющие снизить эти цены, до сих пор так и не принимались. Мы должны поощрять честную торговлю лекарствами и прекратить нарушать права покупателей, из-за чего больше всего страдают социально уязвимые группы общества. Нынешнее решение позволит добиться этого», – сказал премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

Анализ проекта прейскуранта компенсируемых лекарств этого года показал, что около 90% декларируемых производителем цен на аптечные препараты для Литвы – выше, чем заявленные производителями цены в референтных государствах, т. е. в географически и экономически близких к Литве странах, на которые опираются при расчете базовой цены аптечного препарата. Такую разницу цен предопределяют расходы Фонда обязательного страхования здоровья, а также доплаты пациентов. Приняв это во внимание, правительство решило, что снижение цен необходимо регламентировать правовыми актами. Это приоритетный вопрос, который направлен на значительное снижение расходов людей на компенсируемые лекарства. Таким образом, жители Литвы смогут покупать лекарства не дороже, чем в соседних странах.

Новое постановление предусматривает, что в упомянутый прейскурант не будут включаться медикаменты, за которые пришлось бы платить на 10% больше, чем существующая в референтных странах цена на самые дешевые лекарства.

Планируется, что в результате расходы людей на лекарства уменьшатся на одну треть. По данным Министерства здравоохранения, жители страны за год сэкономят около 20 млн евро, а Фонд обязательного страхования здоровья – около 10 млн евро. Кроме того, таким образом будут реализованы рекомендации Совета по конкуренции.

Если цены на лекарства будут не соответствовать установленному требованию, то эти медикаменты могут быть включены в прейскурант компенсируемых лекарств только в таком случае, если производитель возьмет на себя обязательство делать скидку. При помощи ее надо будет в обязательном порядке снизить цену на лекарство до установленных требований.

Вероятно, что с принятием поправок к этому постановлению может несколько снизиться предложение лекарств. Однако интересы пациентов из-за этого не должны пострадать. Дорогие медикаменты, которые сейчас есть на рынке, заменят более дешевые лекарства, предлагаемые другими производителями. Эксперты в сфере здравоохранения отмечают, что пациентов лечит содержащееся в лекарстве активное вещество, а не его упаковка, цвет, название компании.

В Сейме уже зарегистрированы поправки к Закону о фармации, позволяющие чаще пересматривать цены на лекарства. До сих пор они пересматривались раз в год, а с принятием поправки к закону это будет можно делать каждый квартал в году. Такое решение позволит еще оперативнее реагировать на изменение цен на все компенсируемые лекарства и устанавливать более низкие цены.

В прейскурант компенсируемых лекарств могут включаться только такие лекарства, цена которых не превышает 10% средней цены самых дешевых лекарств в соседних государствах – такую поправку одобрило правительство.

По утверждению министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, прейскурант цен на компенсированные лекарства этого года будет подготовлен в середине мая, а производители до этого срока должны декларировать новые цены.

«Производители, которые захотят попасть в перечень компенсируемых лекарств, смогут попасть, если они согласятся снизить цены на лекарства», – сказал после заседания Вярига.

Планируется, что таким образом доплаты за лекарства уменьшатся примерно на 30 проц., и граждане за год сэкономят 20 млн евро, еще 10 млн евро сэкономит Фонд обязательного страхования здоровья.

«Сэкономленные деньги мы могли бы направить на компенсацию других лекарств, которые мы сейчас не можем купить для пациента, потому что у нас просто нет денег», – сказал министр.

При расчете средних цен будет вестись наблюдение за их уровнем в странах аналогичного развития – Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии и Словакии.

Инф. «ЛК»

Метки: N18 (1158) 4 мая, лекарства, Цены