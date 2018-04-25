Ценная находка археологов в Вильнюсе

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Международная группа археологов сделала ценную находку на месте разрушенной во время Второй мировой войны Большой синагоги в Вильнюсе. Археологические раскопки начались здесь год назад после закрытия располагавшейся на месте синагоги начальной школы. Работы продлятся еще два года, после чего на месте раскопок откроется мемориальный музей.

Созданная в XVIII веке зелено-коричневая барочная бима найдена под бывшей школой, которую советская власть в пятидесятые года построила на разрушенной синагоге, сообщает BNS.

Йон Зелигман, руководитель раскопок, научный сотрудник Управления древностей Израиля: «Мы нашли, к нашей великой радости, очень хорошие остатки бимы. Бима это центральная часть синагоги, с которой тора зачитывается собравшимся верующим. И вот под моими ногами где-то на три метра ниже пола бывшего директорского кабинета находится бима в прекрасном состоянии».

«Это очень волнительное событие. Если говорить о публичном демонстрировании этого места в будущем, то это будет один из основных объектов экспозиции, которые будут представлены посетителям», — добавил он.

Сложную двухуровневую барочную биму украшали четыре колонны в тосканском стиле и восемь колонн в коринфском стиле. Части этих колонн тоже обнаружены при раскопках. Археологи также открыли части большой бани синагоги и декорированной разноцветными плитками мужской миквы (ритуальной ванной).

Большая синагога в Вильнюсе была одним из важнейших еврейских центров с конца XVI века до начала Второй мировой войны. Тогда Вильнюс называли Северным Иерусалимом из-за его значимости для еврейской культуры.

Большая синагога была построена в 1633 г. в ренессансно-барочном стиле. В начале XIX в. она была частично перестроена в стиле классицизма. В XIX и начале XX вв. евреи составляли почти половину населения Вильны и город нередко называли Северным Иерусалимом. Перед началом Второй мировой войны в Вильнюсе было более полутораста синагог.

Во время немецко-фашистской оккупации Литвы практически все еврейское население Литвы было уничтожено или отправлено в лагеря смерти. В этой синагоге немцы разместили продовольственной склад. В 1944 г. она сильна пострадала во время боев.

Атеистические власти советской Литвы отказались от восстановления исторического здания и построили на его месте детский сад и начальную школу. В 1953 году был принят генеральный план строительства Вильнюса, который предусматривал перестройку старого еврейского района. В 1955—1957 годах руины синагоги были снесены, а на их месте была построена школа. В настоящее время на месте синагоги стоит двухэтажное кирпичное здание, в котором располагалась начальная школа.

В Литве не один год идут дискуссии о том, как увековечить память о синагоге — рассматривается возможность закрыть раскопанные фрагменты стеклом или оборудовать музей.

Школа выехала из здания в прошлом году. Ее здание будет снесено в течение двух лет, а до сноса его намечается арендовать под творческие мастерские.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещает, что память о синагоге будет увековечена в течение пяти лет — к 2023 году, когда будет отмечаться 700-летний юбилей Вильнюса.

«В архитектурных мастерских будут идти поиски практического выражения. Археологические исследования помогают понять, что сохранилось. Это создает серьезные предпосылки показать людям биму, колонны, пол, стены», — сказал BNS мэр.

«У нас может быть прекрасный образ нашей истории. Цель — чтобы это появилось к 700-летнему юбилею Вильнюса», — сказал Р. Шимашюс.

Инф. «ЛК», BNS