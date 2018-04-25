Ценовая свистопляска: кому это выгодно?

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С 1 января началась публикация цен на основные продукты питания, продаваемые в крупных торговых сетях. Отныне каждую неделю можно будет получить информацию о том, сколько стоят мясо, молочные продукты, хлеб и крупы, яйца, растительное масло, различные овощи.

Можно сравнить цены

По словам министра сельского хозяйства Гедрюса Сурплиса, на сайте www.produktukainos.lt можно сравнить цены в торговых сетях Maxima, Iki, Norfa, Rimi и Lidl. Раньше на этом же сайте цены были обобщенными, а сейчас их дифференцирует и фиксирует Центр сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса. По данным, которые уже выложены на сайте, видно, что самая большая разница в ценах на сыр, сметану и масло.

Килограмм желтого сыра 45-50% жирности дороже всего продают в магазинах сети Norfа – в среднем на последней неделе декабря он стоил 7,19 евро, а дешевле всего в Maximа – 4,29 евро, об этом сообщается на сайте www.produktukainos.lt.

Килограмм сливочного масла 82% жирности был дороже всего в магазинах Norfа и стоил 7,17 евро, дешевле в магазинах Iki (5,83 евро). Килограмм сметаны 30% жирности дороже всего также стоил в магазинах Norfа (3,61 евро), а дешевле всего — в Maximа (1,76 евро).

Средние цены считали по трем самым низким ценам в магазинах этих сетей в четырех городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и Алитусе. Позже цены будут проверять в семи городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе и Мариямполе.

Отныне каждую неделю будут сообщать средние цены на крупы, мясо, молочные изделия, яйца, подсолнечное масло, сливочное масло, овощи и другие продукты.

Предполагается, что будут представлять также цены, установленные производителями и наценку торговцев, сообщает Министерство сельского хозяйства.

До сих пор на этом сайте представляли обобщенные цены, без уточнения названия конкретной сети.

Цены в магазинах фиксирует и представляет государственная компания Центр сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса.

По данным Департамента статистики, в ноябре 2018 года в Литве фиксировалась дефляция 0,2%, а в декабре прогнозировали дефляцию в размере 0,5%.

Сравнение повысит цены?

Решение властей обнародовать цены на продукты может не только не принести пользу, но и увеличить эти цены, сказала в эфире радио LRT экономист Рута Вайнене. По ее словам, такое объявление цен не позволяет делать никаких выводов, а с учетом более высоких цен конкурентов некоторые продавцы могут поднять цены и в своих торговых сетях.

Все-таки вице-министр сельского хозяйства утверждает, что меры, предпринятые властью, действуют, и некоторые продукты уже подешевели.

Как объясняет вице-министр сельского хозяйства Аусма Мишкинене, на сайте produktukainos.lt публикуются фактические цены, которые установили специалисты. Как утверждает вице-министр, эксперты с согласия торговых сетей фиксировали три самые низкие цены одного и того же продукта в пяти торговых сетях.

«Это продукты такого же качества. Например, если мы будем говорить о сливочном масле, то килограмм масла одной и той же жирности стоит определенную сумму. Средний показатель трех самых низких цен и находит отражение на сайте produktukainos.lt», — говорит Мишкинене.

Вайнене соглашается, что публикуемые цены указывают на фактическую ситуацию, но ее может проверить любой человек, побывавший в магазине: «Сейчас ее можно видеть несколько обобщенной, выведен какой-то средний показатель и представлен в пяти торговых сетях, но на самом деле мы и снова не можем делать какие-то определенные выводы, не можем объяснить причины, почему цены на те же продукты так рознятся».

Вайнене считает, что некоторые продукты в одной торговой сети могут стоить дороже только потому, что их покупают меньше, и поставщик не соглашается снизить цены.

Вайнене подчеркивает, что имея только «голую» цену, нельзя делать никаких экономических выводов.

«Мы просто констатируем этот факт. Тогда возникает такая мысль: эта функция государства отныне стала фиксированием, констатацией фактов, указанием цен? Если представители торговых сетей, скажем, сели бы за круглый стол и сказали бы «а сколько у тебя стоит пачка масла, а у меня она стоит вот столько» и поговорили бы об этих ценах, то это уже было бы нарушением конкуренции, грозило большими штрафами. Сейчас такую информацию собирает сама власть и проталкивает торговые сети», — говорит Вайнене.

Она добавляет, что подобное оглашение цен может даже их увеличить, хотя имелось в виду обратное: «Мы действительно не знаем и не можем утверждать, что цена уменьшится до самой низкой. Действительно нет. Торговцы могут посмотреть и подумать: «А почему в Norfa цена дороже? Может быть, и мы можем продавать этот товар дороже? Возможно, цена увеличится и для покупателей».

Экономист обобщает, что создалась ситуация, когда государство ограничивает, контролирует и наказывает за договоренности в отношении цен, однако само предоставляет информацию о том, какие цены преобладают в каждой торговой сети: «Это не функция государства проводить наблюдение за ценами. Это вообще дискредитирует само государство, которое все-таки имеет ограниченные ресурсы и не уделяет внимание тому, где должно было бы что-то делать, а занимается какими-то пустяками».

Мишкинене несогласна с подобной критикой. По ее утверждению, официальную статистику приводит государство и делает это последовательно: выбираются конкретные продукты, цены на которые проверяются, потому что именно на эти продукты жители тратят больше всего денег: «Однозначно дело государства — оберегать потребителя, заботиться о нем. Мы это и делаем. Что касается того, что это противоречит праву конкуренции или не согласовано, то это решение, эта методика, по которой публикуются цены, действительно согласована с Советом по конкуренции и с торговыми сетями».

Она добавляет, что применяемые государством меры уже сейчас дают результаты, и цены на некоторые продукты снизились.

По словам вице-министра, более чем на 8% снизилась цена на молоко жирностью 3,5% в пакетах. Также подешевели нефасованный чеснок, картофель.

Такое изменение цен Вайнене связывает с сезонностью. По ее словам, большинство предлагаемых властью мер недейственны или могут даже сыграть обратную роль: «Этих мероприятий будет все больше и больше, и я боюсь, как бы они не сыграли противоположную роль. Мы прекрасно понимаем, что если хотят разрешить конкурировать сектору, то он должен конкурировать и по ценам, и по свободной деятельности».

Информация «ЛК», BNS