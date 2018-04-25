Ценовые ловушки

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Министерство сельского хозяйства Литвы представило правительству отчет о достижениях в борьбе с ростом цен и уверяет, что рост замедлился, в том числе благодаря плану правительства по снижению цен.

По данным министерства, в январе 2019 г. в Литве по сравнению с декабрем 2018 г. цены на продукты увеличились на 1%, однако по сравнению с январем 2018 г. они уменьшились на 0,02%. Эксперты считают, что цены снизились из-за борьбы между торговыми центрами за свою долю рынка.

Как пояснил министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, за последний квартал 2018 года рост цен был минимальным – 0,2%, он был намного меньше, чем в Латвии и Эстонии. В отчете сказано, что первая половина 2018 г. отличалась быстрым ростом цен, а во второй — он был минимальным (+0,2%), при этом он был намного меньше, чем в Латвии (+0,6%), Польше (+1,0%) и Эстонии (+1,9%).

Правительство обязало Минсельхоз отслеживать данные по изменению цен на продукты ежеквартально. По поручению правительства с октября прошлого года портал produktųkainos.lt следит за этими ценами. Представлены данные по ценам на 14 продуктов, и можно их сравнивать в магазинах пяти крупнейших сетей.

В этом году стабилизировалась и стоимость топлива, значительно влияющая на формирование цен. Анализ, проведенный в феврале, показал, что самый дешевый бензин А95 в Вильнюсе и Каунасе остался на заправках Jozita, где 1 литр стоил 1,04 евро (за месяц подорожал на 0,97%), а самый дорогой бензин той же марки продавался по 1,15 евро за литр на заправках Circle K (за месяц подешевел на 1,7%). Больше всего за месяц цены снизила заправка Neste (на 6,04%), сообщает портал рricer.lt.

Самое дешевое дизельное топливо также продавалось на заправках Jozita, где 1 литр стоил 1,04 евро (за месяц подорожал на 2,97%), а самое дорогое — продавалось на заправках Circle K по 1,156 евро за литр (за месяц подешевел на 1,7%). Заправка Neste за месяц стоимость дизельного горючего снизила на 6,04%.

Согласно Pricer.lt, самая низкая стоимость газа зафиксирована на заправке Jozita – 0,45 евро (без изменений), на других заправках (Stateta, Viada, Skulas и Orlen) зафиксирована одинаковая цена – 0,49 евро.

Что происходит с ценами?

Эксперты считают, что влияние планов правительства символическое. Они склонны объяснять замедление роста цен войной торговых сетей за рынок. «Это такая стратегия сетей. В конце прошлого года компания Lidl стала снижать цены. Сейчас это сделает IKI, поскольку ему надо отвоевать свою часть рынка после периода спячки, когда решался вопрос объединения с Rimi. Политика правительства тут ни при чем, у сетей свое понимание добра и зла», – сказал LRT эксперт в сфере розничной торговли Пятрас Чепкаускас, заметив, что не верит, что «торговля долго будет идти в минус». По его мнению, IKI в плане ценовой политики значительно подтянулась, Lidl уступать не намерена, и Maxima проснется, поскольку она в последнее время отстает. Сейчас все увязли в каше ценовой войны.

Между тем, экономисты считают, что с ценами происходит то, что и прогнозировалось – естественное замедление роста инфляции. Президент Института свободного рынка Литвы Жильвинас Шиленас, что одно предание цен огласке их не снизило, здесь повлияло несколько факторов: «В изменении цен на продукты есть определенная цикличность, например, осенний цикл, весенний. Конечно, иногда эти перемены зависят от международных рынков, но это колебание цен было всегда». Аналитик пошутил, что «утверждать, что из-за того, что в сентябре власти поговорили о ценах, а в октябре они пошли на спад, это то же самое, что говорить, что в феврале власти говорили о холоде, а в марте началось потепление. Странно, что в феврале власти еще не объявили «план по борьбе с холодом».

Судя по всему, министр вообще забывает о том, что сравнение цен проводят с 2011 года. «Этот сайт появился именно тогда, только была другая версия. Поэтому если даже кто-то магически верит, что из-за того, что цены предают огласке, они снижаются, это не правда, поскольку в таком случае они должны были снижаться с 2011 года. Иными словами, этот сайт — ни для кого не новость», – заметил Ж. Шиленас.

Алкогольный шоппинг

С 1 марта в Литве и Латвии подорожали алкогольные напитки. Есть предположение, что направления алкогольного туризма несколько изменятся, сообщила газета Lietuvos zinios.

С марта в Латвии акциз будет сходным с литовским, однако все же значительно более низким, чем в Эстонии, поэтому латвийскую алкогольную промышленность и торговлю продолжат поддерживать эстонцы, а литовцы станут не такими важными для ближайших соседей. После повышения акцизов на крепкий алкоголь в Латвии жители приграничных районов реже будут пересекать границу, чтобы купить крепкий алкоголь, однако чаще будут бывать в Польше, к тому же там дешевле и пищевые продукты, и прочие товары.

В этой стране разница в ценах на товары широкого потребления обусловлена более низкими акцизами (в Польше пищевые продукты облагаются тарифом налога на добавленную стоимость в размере 5%, а в Литве – 9 – 21%), влияют также и колебания курсов валют.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига надеется, что увеличение акциза на этиловый спирт несколько снизит потребление и доступность крепких алкогольных напитков.

«Конечно, это не очень большое увеличение, чтобы существенно изменить ситуацию. Увеличение акцизного сбора имеет еще одну цель — очень минимальную, чтобы повышение акцизов хотя бы минимально опережало рост доходов. Не будем забывать, что доходы населения растут. Если цена остается прежней, это означает, что без увеличения акциза доступность алкоголя в Литве возрастает, как это было много лет. По сути, мы просто пытаемся компенсировать и амортизировать то, что не было сделано раньше», — сказал министр.

Отвечая на вопрос, планируется ли в будущем еще увеличить акцизы на алкоголь, министр сказал: «Я думаю, что государство неизбежно вернется к этому вопросу. Как я уже сказал, нам нужно увеличивать его хотя бы на столько, чтобы доступность не росла вместе с ростом доходов. Это действительно будет, но сколько, когда – вопрос будущего», — сказал А. Верига.

По подсчетам, увеличение акцизов увеличило стоимость 0,5 литра крепкого алкогольного напитка в среднем на 0,39 евро. Ожидается, что это позволит собрать в бюджет около 5 млн. евро за год.

Подготовлено литовскими СМИ