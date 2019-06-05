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В столице открылся центр для пожилых людей «Senjorų avilys» (на ул.Кубиляус, 2). Организатор — учреждение «Sveikatos metai» — предоставит разнообразные возможности сеньорам для интересного досуга.

«Наша цель – создать уникальное пространство для людей пожилого возраста: для проведения встреч, активной занятости, укрепления здоровья. Центр открыт в бывшем здании биржи труда. Этот район выбран неслучайно. Жирмунай и Антакальнис – одни из самых любимых сеньорами районов Вильнюса», — отметил на открытии центра мэр Ремигиюс Шимашюс.

К активной работе центр приступит в ближайшие несколько месяцев. Здесь можно будет заниматься спортом, танцами, изучать языки, обучаться компьютерной грамотности.

В планах — на втором этаже здания предоставлять краткосрочную социальную помощь, где пожилые люди смогут получать комплексную помощь под надзором специалистов. Такие услуги необходимы не только в кризисных ситуациях, но и в случае, когда близким нужно временно разместить больного человека. Здесь нуждающиеся в уходе могут находиться до шести месяцев, временно проживать смогут до 100 сеньоров.

У организатора «Sveikatos metai» есть необходимый опыт, уже пятый год они занимаются предоставлением услуг по социальной опеке людям пожилого возраста, у них есть действующий реабилитационный центр в Вильнюсском районе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt