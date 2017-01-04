Центр доброй надежды

Солидный и очень ожидаемый подарок к Новому году получило белорусское здравоохранение — открылись два лечебных корпуса в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова. Новое здание консультативно–поликлинического отделения и обновленный урологический корпус. Поликлиника, которую начали возводить два года назад по поручению Президента Беларуси, уже приняла первых пациентов.

Строительство обошлось в 397 млрд неденоминированных рублей. Цель стоит того: сдержать натиск онкологических заболеваний. По прогнозам, в течение пяти лет они могут выйти на 1–е место по уровню смертности. А значит, такие болезни надо раньше выявлять и прицельнее лечить. Новые суперсовременные корпуса здесь очень помогут. По словам председателя Миноблисполкома Семена Шапиро, эти крупные республиканские объекты уже по праву считаются одними из лучших не только на постсоветском пространстве, но и в странах дальнего зарубежья.

Этого новоселья ждали с нетерпением. Ведь прежде поликлиника была разбросана по разным помещениям и корпусам и просто технически не справлялась с увеличивающимся наплывом больных со всей страны. Рассчитанная на 250 посещений в день, она подчас обслуживала вчетверо больше пациентов! Конечно, это ограничивало возможности онкологов на фоне роста заболеваемости, который наблюдается, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олега Суконко, на протяжении последних 25 лет:

— Однако при этом смертность от онкозаболеваний удается снижать с каждым годом благодаря акценту на раннее выявление рака и его хирургическое лечение на первой и второй стадиях. Уже сейчас у нас проводится около 100 операций в день, а с открытием оснащенного высочайшими технологиями здания пациенты смогут получать необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Анна ЛЯПИЧ.

Метки: N1 (1141) 5 января, Беларусь