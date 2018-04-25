Центр энергетической безопасности НАТО в Вильнюсе возглавит Р. Пяткявичюс

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На этой неделе меняется глава Центра энергетической безопасности (ЦЭБ) НАТО в Вильнюсе. Возглавлявшего ЦЭБ с августа 2014 года полковника Гинтаутаса Багдонаса сменит полковник Ромуалдас Пяткявичюс.

Он уже возглавлял этот центр два года после его создания, сообщило Минобороны.

Г. Багдонас отбывает для службы в группе Бюро по связям с НАТО в Грузии.

В настоящее время в ЦЭБ НАТО в Вильнюсе работают эксперты из 11 стран: Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Италии, Латвии, Турции, Великобритании, США, Чехии и Финляндии. В ближайшее время планирует подключиться Украина.

Действующий в Вильнюсе ЦЭБ НАТО был создан в июле 2012 года. Он анализирует аспекты военной энергетической эффективности и защиты критической энергетической инфраструктуры.

Сотрудники центра также вносят рекомендации и предложения по операционной энергобезопасности, применения альтернативных источников энергии в военном деле и развитию дружественных к природе и эффективных военных мощностей, организуют учения и участвуют в них.

BNS