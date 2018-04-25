Центр кибербезпасности рекомендует не пользоваться приложением Yandex. Taxi

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Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться приложением извоза Yandex. Taxi.

В сообщении министерства обороны говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования «возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью».

«Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex. Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать ее», — говорится в сообщении.

«Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны», — говорится в сообщении.

BNS