Центр радиационной безопасности: из-за взрыва на АЭС во Франции угрозы для Литвы нет

После взрыва на атомной станции во Франции Центр радиационной безопасности (ЦРБ) успокаивает, что даже в случае утечки радиоактивных веществ угрозы для Литвы не будет, потому что между государствами очень большое расстояние.

“Точно ничего не угрожает (…) Чтобы было дополнительное облучение – такого точно нет, то есть расстояние слишком большое”, – сказала BNS замдиректора ЦРБ Мария Стасюнайтене.

По ее словам, согласно имеющейся у ЦРБ информации, взрыв на АЭС во Франции произошел в технических помещениях и радиоактивного выброса в окружающую среду не произошло.

На стройплощадке АЭС “Фламанвиль”, что на севере Франции, в четверг произошел взрыв, легкие ранения получили как минимум пять человек, но инцидент имел место не в ядерной зоне станции, так что угрозы радиационного загрязнения нет, сообщили должностные лица.

Находящийся в Брюсселе с визитом министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что пока не располагает информацией об инциденте. Его пока не комментируют и Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики и МИД.

BNS

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