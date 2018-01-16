Центр реестров: цены на квартиры и дома – самые высокие за десятилетие

Цены на квартиры и индивидуальные дома в большинстве регионов страны в 2017 г. были самыми высокими за последнее десятилетие, а в некоторых сегментах рынка они били рекорды, превышая докризисные показатели, отмечает Центр реестров.

Самый высокий рост всех цен в стране зафиксирован на рынке строительства новых домов – в прошлом году в Литве стоили в среднем на 9% больше, чем в 2016-м, когда за 1 кв. метр площади в новом доме покупатели в среднем платили по 632 евро.

В небольших городах и в сельской местности стоимость домов старой постройки поднялась до невиданных прежде высот. Дома старой постройки в стране за год подорожали в среднем на 3,6% до 363 евро за 1 кв.м.

Меньшие изменения в прошлом году были зафиксированы при анализе цен на квартиры новой застройки. Они за год возросли на 1,1% до 1272 евро за кв.м.

Между тем цены на квартиры старой постройки, которые составляют более половины всего оборота квартир в стране, в прошлом году подросли на 6,3% до 793 евро за кв.метр.

BNS

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