Центр реестров: оборот на рынке жилья достиг 378 млн евро

В Литве за первый квартал, по предварительным данным, жители израсходовали на жильё 378,4 млн евро – на 18,9% больше, чем в январе-марте 2016-го, но на 8,9% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года.

Этому больше всего способствовала повышенная активность покупателей в больших городах, а также рост цен в этом сегменте, отмечается в сообщении Центра реестров.

Традиционно наибольшая часть рынка жилья – 58% всего оборота – приходится на приобретение квартир старой постройки, которые, по сравнению с концом прошлого года, подорожали в среднем на 1,8%, а по сравнению со среднегодовым показателем за 2016 г., зафиксирован рост цен на 6,3%.

Между тем цены на новое строительство изменились незначительно – они были соответственно на 3,7% и 1,2% ниже, чем в последнем квартале прошлого года и преобладавших в 2016 г. средних ценах.

Цена домов новой застройки, по сравнению с концом прошлого года, была на 2,1% выше, а средний показатель цен прошлого года они превысили на 1,8%. Дома старой застройки за первые три месяца подорожали в среднем на 4,6%, а по сравнению со средней ценой прошлого года они были на 5,5% выше.

BNS

Метки: Литва, центр реестров