Центр регистров Литвы: рынок недвижимости в этом году должен продолжить рост

В Литве в первом месяце года было продано на одну десятую больше объектов недвижимости, чем за такой же период прошлого года. Такое начало года, по информации Центра регистров, позволяет ожидать дальнейшего роста на рынке недвижимости.

По предварительным данным Центра регистров, в январе этого года было продано 8079 зданий, помещений и земельных участков вместе взятых – на 10,2% больше, чем в январе прошлого года, однако на 23,1% меньше, чем в декабре прошлого года.

Похожие изменения наблюдаются и на рынке жилья. В январе в Литве было продано 3014 объектов жилья – на 20,6% меньше, чем в декабре, и на 11,1% больше, чем в первом месяце прошлого года. По сравнению с началом прошлого года в январе этого года квартир куплено на 12,9% больше (2399), а домов – на 5,5% больше (591).

Как сообщает Центри регистров, на рынке земельных участков также наблюдается свойственное этому сегменту влияние сезонности. В первом месяце этого года в Литве в общей сложности продано 3908 участков земли – на 24,9% меньше, чем в декабре, однако на 9,3% больше, чем в январе прошлого года.

BNS

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