Центр регистров: оборот литовского жилищного рынка достиг 1,27 млрд. евро

По предварительным данным, в прошлом году оборот жилищного рынка в Литве составил 1,558 млрд. евро – на 22,4% больше, чем в 2015 году, когда он достигал 1,273 млрд. евро.

В прошлом году на приобретение жилья в столице было потрачено 759,4 млн. евро, или 48,7% всех средств, сообщил Центр регистров.

На квартиры старой постройки пришлось 57% оборота рынка (887,96 млн. евро), на дома – 12,8% (198,94 млн. евро), на квартиры и дома новой постройки – соответственно 22,6% и 7,6% (352,53 млн. и 118,55 млн. евро.

Средняя цена строительства новой квартиры в Вильнюсе составила 1549 евро за кв. метр, что на 6,7% больше, чем в 2015 году. В крупных городах Литвы, за исключением Вильнюса, цена на новые квартиры выросла на 10,1% до 936 евро.

Средняя цена на новые квартиры в прочих городах и населенных пунктах в прошлом году составила 682 евро за кв. метр – на 10% больше, чем в 2015 году.

BNS

Метки: Литва, Центр регистров