Центральную Европу ожидает засуха

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В Центральной Европе этим летом прогнозируют рекордную засуху, которая окажет пагубное влияние на сельское хозяйство целого ряда страна региона.

Президент национальной сельскохозяйственной палаты Венгрии Тамаш Петохази предсказал плохие урожаи в стране и потенциальные потери миллионов тонн сельскохозяйственных культур в связи с неблагоприятными прогнозами метеорологов, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Искусственное орошение, которое было бы решением проблемы, не успевает ирригировать все посевные площади в связи с отсутствием должной инвестиции со стороны государства.

По словам Тамаша Петохази, его страна ввозит более дешевую пшеницу из Украины, сама при этом производя ежегодно 4 миллиона тонн этой культуры. В 2018 году объем производства составил около 5 млн тонн.