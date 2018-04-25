Центральный банк ОАЭ изъял с рынка избыточную денежную массу

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Центральный банк ОАЭ в декабре 2018 года изъял с рынка избыточную ликвидность, которая оценивается в 12,3 млрд дирхамов (3,5 млрд долларов).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление Центробанка, причиной появления избыточной денежной массы стал значительный рост рынка депозитных сертификатов, объем которого за календарный месяц увеличился на 14 млрд дирхамов и достиг 139 млрд дирхамов.

В заявлении также отмечается, что изъятие ликвидности является одним из инструментов кредитно-денежной политики государства и вызвано необходимостью обеспечения устойчивого роста национальной экономики. Особо подчеркивается, что Центральный банк намерен продолжать осуществление деятельности по контролю за движением денежных средств в стране и политика банка нацелена на поддержание стабильного экономического роста.