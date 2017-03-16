Центробанк Литвы прогнозирует более активный рост экономики

Экономисты Банка Литвы (БЛ, Центробанка) увеличили прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы и ожидают, что в этом году он увеличится на 2,6% – это на 0,2 проц. пункта больше, чем прогнозировалось в декабре. В 2018 году ВВП Литвы долен вырасти на 2,8%.

“Рост трудовых доходов создаст возможности для повышения потребления населения, и это будет одним из факторов роста экономики. Правда, потребление не должно увеличиться настолько же, насколько оно росло в последние годы, потому что цены, согласно прогнозом, продолжат расти, а трудовые доходы без повышения минимальной заработной платы – меньше, чем в прошлом году”, – отметил в пресс-релизе начальник отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Эрнестас Вирбицкас.

Частные потребительские расходы, которые увеличились в прошлом году на 5,2%, в этом году должны вырасти на 3,8%, а в 2018 году – на 3,6%. Расходы на потребление госсектора в 2017 и 2018 годах должны увеличиться на 1,2% (ежегодно), а формирование общего основного капитала (инвестиции) – соответственно на 4,6% и на 5,9%.

Прогнозируется, что рост заработной платы в этом году составит 6,1% (в декабре ожидался рост в 5,7%), а в следующем году – 5,7%. Средняя годовая инфляция в этом году составит 2,8% (декабрьский прогноз – 1,9%), а в 2018 году – на 2,2%.

BNS

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