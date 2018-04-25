Центробанк Литвы в этом году выпустит нумизматическую криптомонету

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Банк Литвы (Центробанк, БЛ), планирующий испытать технологию криптовалют, еще в этом году первым в мире намерен выпустить цифровую нумизматическую монету LBCoin.

«Это не будет криптовалюта, это будет нумизматическая цифровая монета, выпускаемая по случаю ограниченным количеством. Юридически это будет платежное средство, как и другие нумизматические монеты, выпускаемые Банком Литвы, однако ими никто не рассчитывается, поскольку их рыночная цена выше», – сказал в пятницу BNS член правления БЛ Марюс Юргилас.

«Мы хотим ввести игровой элемент. Мы хотим оживить нумизматику, которая является отмирающей тематикой. Возможно, очень малая часть молодежи интересуется коллекционированием, но это то, что делают центральные банки, и мы подумали, как нам выжить в этом меняющемся пространстве», – добавил он.

По словам М. Юргилиса, в последнее время все больше центральных банков берутся за проекты, связанные с виртуальными валютами.

«Если несколько лет назад в центральных банках даже не шла речь о виртуальных валютах, то нынешние опросы показали, что 70% центральных банков работают над этой технологией. Треть из них считают, что это состоится, но неясно когда», – сказал М. Юргилас в пятницу на мероприятии, посвященном обозрению финансовых технологий.

«Вы уже знаете, что в рамках проекта LBCoin БЛ испытывает технологию криптовалют. Это произойдет уже в этом году», — сказал представитель Центробанка.

BNS