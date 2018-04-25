Центробанк не намерен пересматривать оценку Revolut

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После того, как СМИ сообщили, что отец руководителя финтех-компании Revolut Николая Сторонского работает в российском государственном концерне «Газпром», Банк Литвы (Центробанк, ЦБ) заявил, что не обладает никакой новой информацией об этой компании и не видит оснований для дополнительной оценки. Член правления БЛ Марюс Юргилас одновременно предупреждает о формирующемся недоверии к финансовой системе страны.

«Никакой дополнительной информации нет, всю информацию мы собрали, включая все ведомствам. В решении, разрешить или не разрешить компании действовать в Литве, приняли участие 14 ведомств. Решение разрешить было принято дважды. Возможен, несомненно, пересмотр, если появится дополнительная информация. В данный момент Банк Литвы не обладает никакой дополнительной информацией», – сказал BNS М. Юргилас.

Во вторник отдел журналистских расследований литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT сообщил, что отец руководителя финтех-компании Revolut Николая Николаевича Сторонского работает в российском государственном концерне «Газпром». М. Юргилас сказал, что основная часть предоставленной информации ранее уже была доступна прежде.

«Мы руководствуемся информацией, которая вам предоставлена. Я не могу комментировать, какая информация будет предоставлена. Я точно могу сказать одну вещь, что по большей части расследование LRT — это публично доступная информация, с которой можно было ознакомиться несколько лет назад. Банк Литвы не оценивает ни личные связи, а риск финансовой стабильности и и деятельности компании», – сообщил М. Юргилас.

По его словам, в данном случае возникает опасность не в связи с деятельностью Revolut в Литве, а в связи с возникающим риском финансовой системе Литвы.

«Мы видим риск возникающего недоверия к финансовой системе Литвы и ведомства, которые ответственны за это», – сказал член правления ЦБ.

Месяц назад Литва первой в Европе предоставила лицензию специализированного банка компании Revolut. Председатель Комитета по бюджету и финансам литовского парламента Стасис Якялюнас после этого обратился в правоохранительные органы и в разведку с тем, чтобы они проверили бизнес-модель финтех-компании и связи с российскими политиками.

BNS