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Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны

Фото из открытых источников

Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Об этом сообщил глава банка Хосе Хавьер Моралес, которого цитирует Ultimas Noticias.

«Банк Венесуэлы первым в стране с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал Моралес. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.

С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса. Эти меры, принятые в период правления Уго Чавеса, были призваны предотвратить утечку капиталов из страны.

Однако в августе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы решила отменить ограничения. Разрешение на обмен валюты должны получить специальные отделения, которым будет выдаваться государственная лицензия. Банк Венесуэлы первым добился этого права.

С момента начала экономического кризиса в Венесуэле, отягощенного политическим конфликтом, в стране сохраняется галопирующий уровень инфляции. В 2018 году, по некоторым оценкам, уровень инфляции достиг 1700000% в год. В августе 2018-го власти организовали денежную реформу, в рамках которой провели деноминацию в соотношении 1:100 000. Также Каракас рассчитывает компенсировать гиперинфляцию за счет внедрения национальной криптовалюты петро, привязанной к стоимости нефти.

До недавнего времени официальный курс обмена валюты в стране был доступен лишь госкорпорациям. Также действует электронная обменная площадка, на которую допущены остальные импортеры и физические лица, выезжающие за границу, а основным для подавляющего большинства населения страны являлся «неофициальный» курс.

NEWSru.com

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