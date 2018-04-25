Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны

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Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Об этом сообщил глава банка Хосе Хавьер Моралес, которого цитирует Ultimas Noticias.

«Банк Венесуэлы первым в стране с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал Моралес. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.

С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса. Эти меры, принятые в период правления Уго Чавеса, были призваны предотвратить утечку капиталов из страны.

Однако в августе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы решила отменить ограничения. Разрешение на обмен валюты должны получить специальные отделения, которым будет выдаваться государственная лицензия. Банк Венесуэлы первым добился этого права.

С момента начала экономического кризиса в Венесуэле, отягощенного политическим конфликтом, в стране сохраняется галопирующий уровень инфляции. В 2018 году, по некоторым оценкам, уровень инфляции достиг 1700000% в год. В августе 2018-го власти организовали денежную реформу, в рамках которой провели деноминацию в соотношении 1:100 000. Также Каракас рассчитывает компенсировать гиперинфляцию за счет внедрения национальной криптовалюты петро, привязанной к стоимости нефти.

До недавнего времени официальный курс обмена валюты в стране был доступен лишь госкорпорациям. Также действует электронная обменная площадка, на которую допущены остальные импортеры и физические лица, выезжающие за границу, а основным для подавляющего большинства населения страны являлся «неофициальный» курс.

NEWSru.com