Центробанки мира в 2018 году приобрели рекордное количество золота

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В 2018 году Центробанки мира приобрели 651,5 тонны золота, что на 74 процента больше, чем в предыдущем году. Также эти объемы оказались самыми значительными с 1971 года. Общая стоимость металла — около 27 миллиардов долларов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на доклад World Gold Council (WGC), увеличение закупок связано с активным приобретением золота Россией. Также лидерами по закупке металла стали Турция и Казахстан. При этом во втором полугодии рост закупок способствовал увеличению стоимости золота после падения цен на 10 процентов в первые шесть месяцев 2018 года.

«Многие Центробанки стран с развивающимся рынком подвержены значительному долларовому риску, и им нужно управлять этим риском через запасы золота», — сказал глава отдела по анализу рынков WGC Алистер Хьюитт.

Отметим, что по итогам третьего квартала мировые центральные банки увеличили вложения в золото на 165 тонн, до 32,96 тысячи тонн. Россия также являлась крупным покупателем, Банк России приобрел более 92 тонн металла, доведя его объем до 2036 тонн (пятое место по резервам). На втором месте по темпам роста оказался ЦБ Турции, нарастивший за три месяца золотые запасы на 18,5 тонны. Существенный рост показали также центральные банки Индии, Казахстана и Польши.