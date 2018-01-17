Центру белорусской культуры – историческое здание

В историческом деревянном домике Вильнюса разместится Центр белорусской культуры. Вильнюсский муниципалитет рассматривает возможность отреставрировать охраняемый культурный объект – деревянное строение аварийного состояния в Ужуписе, чтобы создать в нем центр культурных обменов с Беларусью, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

Такое применение уникального постройки XIX в. 2-этажного здания на ул. Полоцко позволило бы муниципалитету добиваться получения средств из совместной программы Литвы и Беларуси. На реставрацию выкупленного в 2017 г. муниципалитетом здания потребуется порядка 700 тыс. евро. Кроме того, создание центра должны одобрить и власти Беларуси.

Инициатор идеи, член Вильнюсского горсовета Лютаурас Стошкус говорит, что здание является «практически самым красивым строением деревянной архитектуры, сохранившимся в Вильнюсе», но на приведение его в порядок никак не могут изыскать средства. Учреждение в нем Центра белорусской культуры, считает он, разумно еще и потому, что здание находится на ул. Полоцко, его жильцы связаны с белорусской культурой, с этой улицы можно выехать из города в направлении белорусского города Полоцка.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1195) 18 января, Центр белорусской культуры